To dzięki temu człowiekowi zmniejszono lukę VAT

Zmniejszenie luki VAT-owskiej nie byłoby możliwe bez pracy służb ministra Mariusza Kamińskiego - podkreślał w piątek szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, pytany o czwartkowe głosowanie nad wnioskiem KO o wotum nieufności wobec ministra koordynator służb specjalnych.

W czwartek w nocy Sejm odrzucił wniosek Koalicji Obywatelskiej o wotum nieufności wobec ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Za wotum nieufności wobec Kamińskiego opowiedziało się 216 posłów, przeciwko było 233, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Wniosek poparły wszystkie opozycyjne kluby: Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL-Kukiz15 oraz koło Konfederacji. Przeciwko był klub PiS.

Szef klubu KO Borys Budka podczas sejmowej debaty zarzucał Kamińskiemu m.in. doprowadzenie do „największej w historii zapaści służb”.

W obronie swego ministra wystąpił m.in. premier Mateusz Morawiecki, który przekonywał, że Kamiński to:

najlepszy koordynator służb specjalnych, jakiego miała Polska od bardzo dawna. W odpowiedzi na zarzuty posłów opozycji sam Kamiński zapewniał, że ma dla funkcjonariuszy „zawsze ten sam przekaz: złodziej jest złodziejem, a to, jaką partyjną legitymację nosi, nie ma znaczenia.

O tę kwestię pytany był w radiowej Jedynce szef Komitetu Wykonawczego PiS. „To jest kolejny przykład tego, kiedy osobę tak krystaliczną jak Mariusz Kamiński próbują odsądzić od czci i wiary” - ocenił Sobolewski. Podkreślił, że dzięki działaniom służb Kamińskiego udało się zmniejszyć lukę VAT-owską - według danych Ministerstwa Finansów z 27 proc. do 12 proc., natomiast według statystyk Komisji Europejskiej - aż do 9 proc. „Na podanie tych danych sala w tej części opozycyjnej zareagowała, że to nieprawda (…) A więc posądzają o mówienie nieprawdy Komisję Europejską, to było dosyć zaskakujące” - dodał.

Jak podkreślił, takie wyniki nie byłoby możliwe bez pracy służb koordynowanych przez Kamińskiego.

PAP/ as/