Czy warto kochać w pracy?

Dobrze gdy pracownicy się lubią, gorzej gdy łączy ich miłość - nowe dane pokazują co Polacy sądzą o romansach w pracy.

Jak informuje Pracuj.pl:

Przyjaźń między współpracownikami budzi głównie pozytywne uczucia Polaków, związki – wyraźnie rzadziej. Aż 6 na 10 uczestników badań Pracuj.pl uważa, że zaprzyjaźnione ze sobą osoby lepiej wykonują wspólne obowiązki. Jednak mniej niż co trzeci twierdzi, że praca to dobre miejsce na znalezienie partnera.

Badanie wskazuje, że 6 na 10 badanych pozytywnie postrzega przyjaźnie w pracy, 61 proc. uważa, że przyjaźnie dobrze wpływają na atmosferę w biurze, 28 proc. Polaków uważa, że praca to dobre miejsce na znalezienie partnera, 1 na 5 badanych uważa, że obecność par w zespole poprawia atmosferę.

Polacy pozytywnie odbierają zawiązywanie przyjaźni między współpracownikami. Doceniają fakt, że poprawiają one atmosferę w zespole, podnoszą przyjemność z pracy i przekładają się na lepsze wykonywanie obowiązków.

Co jednak sądzą o nawiązywaniu podczas służbowych godzin zupełnie nowych bliskich znajomości? 43 proc. respondentów uważa pracę za dobre miejsce na poznanie nowych przyjaciół, a tylko 15 proc. sądzi odwrotnie. Warto jednak zauważyć, że 41% respondentów uchyliło się w tej sprawie od wyraźnej opinii.

Z wyraźnie większym dystansem podchodzimy do pracy jako miejsca, w którym można związać się z drugą osobą. Tylko 28% badanych Polaków uważa, że biuro to odpowiednia przestrzeń, by znaleźć przyszłego partnera lub partnerkę. Niewiele mniej (23%) odnosi się do takiej perspektywy negatywnie. W przypadku tego pytania najczęściej unikano skrajnych opinii – aż połowa respondentów nie odpowiedziała na nie ani przecząco, ani twierdząco.

Wyniki są interesujące zwłaszcza w kontekście opinii naukowców czy psychologów. Według niektórych z nich Polacy coraz częściej znajdują partnerów właśnie w pracy – co wynika ze zmieniających się modeli życia, kariery czy spędzania wolnego czasu. Według ekspertki Pracuj.pl przyczyną postaw prezentowanych przez badanych są prawdopodobnie różnorodne, niejednoznaczne osobiste doświadczenia respondentów.

Jak mówi Karolina Bieńkowska, Talent Acquisition & Employer Branding Team Leader w Grupie Pracuj.pl:

Każdy z nas w toku swojej kariery może spotkać się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami prywatnych relacji w zespole. Skala emocji jest duża szczególnie w przypadku związków – miały one w badaniu największy „negatywny elektorat”. W tym kontekście zarządzanie osobami, które są partnerami, to wyzwanie dla szefa. Z jednej strony firma kierując się dobrem zespołu może regulować zasady zachowania pracowników, także w stosunku do bliskich im członków zespołu. Jednocześnie jednak łatwo tu o przekroczenie granic prywatności. Dlatego dobrze, jeśli firma ma określoną politykę w tym zakresie, zgodną z prawem i charakterem zespołu, znaną wszystkim zatrudnionym

Eksperci nierzadko przestrzegają przed łączeniem spraw zawodowych i prywatnych, szczególnie jeśli dotyczy to relacji pracownik – przełożony. W temacie przyjaźni związane z nimi emocje są nieco mniejsze, w przypadku związków – mogą rodzić większe konsekwencje. Jak pokazują badania amerykańskiej firmy Vault, jedynie 16% romansów w pracy przeradza się w stałe związki. Z ich konsekwencjami – pozytywnymi lub negatywnymi - współpracownicy muszą sobie radzić jednak znacznie dłużej.

Dlatego warto przemyśleć wszystkie za i przeciw, liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami oraz trudnościami, jakie możemy napotkać w takiej sytuacji - czytamy w podsumowaniu badania.

