Koleje Śląskie chcą połączyć Katowice z Krakowem

Koleje Śląskie rozważą uruchomienie od przyszłorocznego rozkładu jazdy połączeń Katowice - Kraków. Wszystko zależy od czasu przejazdu, jaki zadeklaruje zarządca kolejowej infrastruktury - wyjaśnił prezes Kolei Śląskich (KŚ) Aleksander Drzewiecki.

W ub. tygodniu Drzewiecki rozmawiał z dziennikarzami m.in. o spodziewanym od 15 marca zamknięciu 40-kilometrowej linii kolejowej od Chybia przez Skoczów do Wisły (na czas jej planowanej do końca 2021 r. modernizacji) i wprowadzeniu na ten czas zastępczej komunikacji autobusowej.

Jak przypomniał prezes KŚ, równolegle rewitalizowane ma być 10-kilometrowe połączenie Goleszów - Cieszyn, nieprzejezdne od 2013 r. Zapewnił, że spółka już teraz analizuje, w jaki sposób będzie prowadziła przewozy pasażerskie na tym odcinku, a także na innych połączeniach - obecnie modernizowanych lub przygotowywanych do odbudowy czy rewitalizacji.

Oczywiście Goleszów - Cieszyn to bardzo ciekawe rozwiązanie. Ale w planach mamy też linię na lotnisko, o której już teraz myślimy. To jest również Kraków, który być może będzie już w najbliższym czasie - w tym celu uruchomiliśmy w ferie specjalny pociąg do Krakowa - zaznaczył Drzewiecki.

Przypomniał, że obecnie czas przejazdu remontowaną od lat linią Katowice - Kraków sięga dwóch godzin.

Przyznał, że pojawiają się też inne społeczne inicjatywy uruchamiania kolejnych połączeń kolejowych, m.in. między woj. śląskim i opolskim. „Tych inicjatyw jest bardzo dużo i oczywiście trudno jest realizować wszystkie, bo na to potrzeba m.in. taboru. Już teraz myślimy bardzo intensywnie nad zakupem nowych pojazdów” - zadeklarował Drzewiecki.

Tłumaczymy pasażerom: jeden czteroczłonowy pojazd kosztuje ok. 20 mln zł. Z biletów to się nie pokryje. Pamiętajmy, że to są inwestycje długofalowe, bardzo kosztowne - i chcemy je robić w sposób bardzo przemyślany. Wszystkich nie zrealizujemy; chcemy przeanalizować, gdzie będzie to najbardziej wygodne i gdzie może podróżować najwięcej pasażerów - dodał.