Andrzej Duda: Ogromnie ważne jest dla mnie, jakie troski mają rodacy (WIDEO)

Najważniejszym celem mojej prezydentury i obozu Zjednoczonej Prawicy jest to, aby podniósł się poziom życia Polaków. Ważne jest dla mnie, aby polska rodzina miała poczucie bezpieczeństwa — zaznaczył prezydent podczas konwencji inaugurującej kampanię prezydencką.

Wiem na pewno, że Polska zmieniła się w wielu aspektach na lepsze i to jest dla mnie powód do wielkiej satysfakcji. Mam jednak przeświadczenie jednego - ten proces musi być kontynuowany. Polska zmienia się na lepsze, ale do doskonałości jej daleko — zaznaczył prezydent.