Litwini boją się białoruskiej elektrowni atomowej

W Wilnie odbył się w sobotę I Zjazd Ruchu przeciwko Elektrowni Atomowej w Ostrowcu, którego celem jest dążenie do tego, by energia elektryczna wyprodukowana w tej elektrowni nie trafiła na rynek unijny i tym samym został wstrzymany dalszy rozwój obiektu.

Zjazd wystosował list otwarty do białoruskiego prezydenta Alaksandra Łukaszenki i zainicjował zbieranie podpisów pod petycją przeciwko budowie elektrowni w obwodzie grodzieńskim, na zachodzie Białorusi. Petycja ma zostać przedstawiona w Parlamencie Europejskim.

Elektrownia atomowa w Ostrowcu jest zagrożeniem dla Litwy, Unii Europejskiej i samej Białorusi i jest to fakt niepodważalny - powiedział przewodniczący litewskiego parlamentu Viktoras Pranckietis podczas zjazdu.

Zaznaczył, że „konieczne jest wykorzystanie wszystkich politycznych, prawnych i technicznych możliwości, by nie dopuścić do rozpoczęcia działalności siłowni”.

Elektrownia atomowa w Ostrowcu to bomba atomowa Rosji umieszczona tuż przy granicy Unii Europejskiej w odległości 45 km od Wilna - powiedział Pawieł Siewiaryniec, przedstawiciel Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, uczestnik zjazdu. Podkreślił, iż „jest to strategiczny, wojskowy projekt (prezydenta Rosji) Władimira Putina, hybrydowe zagrożenie jądrowe”. Jego zdaniem nie należy ograniczać się do zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni; konieczne jest wstrzymanie jej budowy i demontaż.