Orlen wspiera działania łączące Litwinów i Polaków

Na Litwie przywrócone zostały w sobotę połączenia kolejowe z Możejek na Łotwę - to symbol skutecznej odbudowy dobrych, partnerskich relacji polsko-litewskich na szczeblu rządowym. Ale nie tylko biznesowe działania są tam podejmowane. W Wilnie również wczoraj oddane zostało pierwsze w tym kraju hospicjum dla dzieci, w którego budowę bezpośrednio zaangażował się PKN Orlen.

Dlaczego Orlen angażuje się nie tylko w biznesowe przedsięwzięcia na Litwie, ale również w działania społeczne?

Jedną z wartości PKN Orlen jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność za lokalne społeczności – za osoby mieszkające na terenie, gdzie prowadzimy działalność. Ponieważ jesteśmy na Litwie największą spółką i jedyną rafinerią w krajach bałtyckich – czujemy się bardzo odpowiedzialni zarówno za tę społeczność lokalną, która mieszka w pobliżu Możejek, gdzie mieści się rafineria, jak i za mieszkańców całej Litwy, w której niemały odsetek stanowią również Polacy.

Dlatego w działalności charytatywnej i szerzej w działalności CSR, staramy się przede wszystkim szukać projektów, które łączą nasze narody. Takim czołowym projektem, w który się angażujemy jest Festiwal Filmu Polskiego. Impreza ta odbywa się raz do roku, a ostatnio pokazy filmowe były organizowane nie tylko w Wilnie, ale także w wielu innych miastach i cieszyły się tam powodzeniem. Frekwencja na seansach jest wysoka także w samych Możejkach, co bierze się też zapewne stąd, że dostęp do polskiej kultury w północno-zachodniej Litwie, czyli Żmudzi, w rejonie, który jest najbardziej oddalony od największych skupisk Polaków w tym kraju - jest trudniejszy.

W jakie jeszcze działania, oprócz tych związanych z kulturą angażuje się Orlen na Litwie?

Wiemy jak bardzo popularna jest tutaj koszyków, to prawdziwa świętość narodowa. Orlen i cała grupa kapitałowa od wielu lat inwestuje w sportowców. Stąd też nasza decyzja o sponsorowaniu największego na Litwie i najbardziej popularnego klubu sportowego – Žalgiris. Ale nie tylko – sponsorujemy także lokalne możejkowskie kluby sportowe koszykówki dla dzieci, a także inne dyscypliny takie jak piłka nożna, łącznie ze sponsorowaniem turnieju piłkarskiego, organizowanego przez ośrodek polskiej mniejszości.

Wśród działań sponsorskich jest też edukacja. W ciągu ostatnich dwóch lat podpisaliśmy szereg umów o współpracy z wyższymi i średnimi szkołami na Litwie, w tym z filią Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie. Mamy więc pełne spektrum działalności.

A dlaczego Orlen wspiera i angażuje się finansowo w pomoc tak niezwykłej, ale i trudnej placówki, jaką jest hospicjum?

Ruch hospicyjny na Litwie rozpoczął się praktycznie od zaangażowania siostry Michaeli Rak. Przedtem go tu nie było. Siostra jest obywatelką Polski, która prowadzi tutaj tego rodzaju działalność. Naszym moralnym obowiązkiem było więc podtrzymanie tej idei hospicyjnej, bo jest ono jedyne na Litwie – zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci – i właśnie takie teraz zostało otwarte w Wilnie.

Przez ostanie dwa lata przekazaliśmy 2 mln zł na budowę tej placówki, a w tym roku na utrzymanie przekażemy 200 tys. euro – czyli prawe milion zł. I w kolejnych latach planujemy takie zaangażowanie utrzymać.