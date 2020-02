„Gra w Gazetę” na Zbierzmy.pl

W nowym numerze „Sieci” Piotr Filipczyk rozmawia z Mariuszem Pilisem, polskim reżyserem, dokumentalistą, dziennikarzem i korespondentem wojennym na temat wyjątkowego dokumentu poświęconego powstaniu i działalności „Gazety Wyborczej” -zatytułowanego „Gra w Gazetę”. Film będzie jednym z pierwszych projektów zrealizowanych dzięki portalowi Zbierzmy.pl

Zapytany o początki pomysłu na film o „Gazecie Wyborczej”, Mariusz Pilis mówi:

To jest historia, z którą noszę się od około ośmiu lat. Obserwując to, co działo się z „Gazetą”, w jaki sposób angażowała się w życie polityczne i społeczne, mam wrażenie, że jest na tyle dużym składnikiem przestrzeni publicznej, że warto się jej przyjrzeć, warto zrobić o tym film.

Mariusz Pilis to autor m.in. dokumentów „List z Polski” „Bunt Stadionów” oraz „Teraz i w godzinę śmierci” oraz „Sprawiedliwość”. Reżyser m.in. zabiera głos na temat wpływu „Gazety Wyborczej” na opinię publiczną Polski i zagranicy.

Pamiętajmy, że „GW” jest bardzo złożonym organizmem – to nie tylko gazeta, ale także olbrzymia korporacja, która jest obecna w bardzo wielu miejscach.” (…) „Pewne jest, że „GW” przez wiele lat w sposób niezagrożony, bezkonkurencyjny, dysponując olbrzymimi finansami, była w stanie ulokować w różnych miejscach w Europie mnóstwo ludzi jako korespondentów, współpracowników, których – teraz to widzę, bo dotknęło mnie to wielokrotnie osobiście przy okazji realizacji filmów za granicą – śmiało można nazwać jednostkami wpływu. To są ludzie, którzy kształtują opinię o Polsce, a będąc poza krajem wiele lat, byli w stanie stworzyć wokół siebie grono tych, którzy się z nimi kontaktują – dziennikarzy, ludzi kultury itp. – mówi M. Pilis w rozmowie z Piotrem Filipczykiem.

Podkreśla także wagę wsparcia społecznego w projektach takich jak „Gra w Gazetę”. – Trzeba szukać takich pieniędzy, które będą dawały możliwość niezależnego i swobodnego spojrzenia na sam problem. Mam świadomość, jak delikatnego, kontrowersyjnego i emocjonalnego tematu dotykam. Można się spodziewać na każdym etapie pracy wielu pytań, może ataków, dużej nieprzychylności. Trzeba być na to gotowym. Dlatego tak ważny jest też tutaj dorobek twórcy, jego uczciwość i rzetelność. Żeby ludzie wiedzieli, na co przeznaczają swoje pieniądze i co w zamian dostaną.

Strona Zbierzmy.pl to platforma gromadzenia środków finansowych na ambitne produkcje filmowe, wydawnicze i technologiczne. Pierwszy projekt i zbiórka dotyczą filmu poświęconego wydawnictwu Agora i „Gazecie Wyborczej” w reżyserii Mariusza Pilisa. Portal Zbierzmy.pl umożliwia poruszanie tematów dotychczas marginalizowanych i maskowanych w polskiej sferze publicznej. Więcej na łamach nowego wydania tygodnika „Sieci” i na stronie www.zbierzmy.pl