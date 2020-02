Śląsk: Nowa taryfa komunikacji miejskiej

Od 1 marca br. na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zacznie obowiązywać nowa taryfa komunikacji miejskiej. Ceny biletów elektronicznych zostaną w większości zachowane lub obniżone, tradycyjnych - nieco wzrosną. Zostaną też wprowadzone nowe bilety.

Odpowiadając na pytanie czy będzie drożej, czy taniej, zadane w rozmowie opublikowanej na stronach Metropolii, członek jej zarządu odpowiedzialny za transport Grzegorz Kwitek ocenił, że „będzie inaczej”.

„Dla części pasażerów będzie trochę drożej; dla części taniej. Nowa taryfa pozwala na wybranie różnych nowych rodzajów biletów i np. pasażer będzie decydował, czy chce mieć komfort i nie wyciągać biletu miesięcznego z kieszeni, czy też jest skłonny czasem wyciągnąć kartę i przyłożyć do czytnika - i wtedy oferta będzie tańsza od obecnej” - wyjaśnił Kwitek.

Jak wymienił, wprowadzone zostaną nowe rodzaje biletów, w tym bilety wieloprzejazdowe dla osób nieregularnie korzystających z komunikacji, o czasie obowiązywania 180 dni: na 20 przejazdów za 55 zł, na 40 przejazdów za 100 zł (przy średniej cenie przejazdu 2,5 zł) oraz na 80 przejazdów za 180 zł.

Nowością będzie bilet dzienny za 10 zł (prócz dotychczasowego dobowego), ważny od momentu aktywacji do godziny 23:59 tego dnia. Bilety dzienne i dobowe będą dostępne jedynie w formach elektronicznych oraz w automatach systemu Śląskiej Karty Usług Publicznej (ŚKUP).

Z dostępnych tylko w formie elektronicznej biletów okresowych wprowadzony zostanie nowy bilet 120-dniowy - za 440 zł. Obniżone zostaną ceny biletów 30-dniowych lotniskowych (na całą sieć i szybkie linie na lotnisko Katowice) ze 180 zł do 160 zł oraz 90-dniowych lotniskowych z 440 zł do 400 zł.

Dostępne będą też nowe bilety 5-osobowe (za 10 zł i ulgowe za 5 zł, ważne na całej trasie lub przez 90 min) czy nowe bilety dla zorganizowanych grup, np. dla miast czy instytucji organizujących imprezy masowe.

Wycofane z oferty zostaną bilety 30-dniowe na sam autobus/trolejbus lub na sam tramwaj - jednocześnie ujednolicony zostanie bilet 30-dniowy sieciowy na wszystkie te środki transportu: w cenie 134 zł (dotąd 138 zł). „Chcieliśmy, aby w nowej taryfie każdy bilet obowiązywał we wszystkich środkach transportu; wyjątkiem są tylko linie lotniskowe” - wyjaśnił Kwitek.

Aby ułatwić pasażerom zorientowanie się w ofercie, zmienionych zostanie szereg skomplikowanych dotąd nazw: np. bilet SM/ATT 30 dni będzie nosił nazwę: Miasto 30, a bilet SCC/ATT Lotnisko 90 dni, będzie nazywał się: Lotnisko 90.

Podwyższone zostaną obowiązujące od 2013 r. ceny biletów papierowych jednorazowych: o 20 gr w każdym nominale. Oznacza to, że normalny bilet na jedno miasto lub ważny przez 20 minut zdrożeje z 3,20 zł do 3,40 zł, ważny w dwóch miastach lub przez 40 minut - z 3,80 do 4 zł, a ważny w trzech i więcej miastach lub przez 90 minut - z 4,80 zł do 5 zł.

„Te ceny biletów nadal są stosunkowo niskie w porównaniu do innych metropolii w kraju” - ocenił członek zarządu GZM. „Chcemy jednak promować nowoczesne kanały dystrybucji, dlatego bilety na karcie elektronicznej czy kupowane poprzez aplikacje elektroniczne pozostały na tym samym poziomie” - zadeklarował.

Obniżone zostaną natomiast ceny w rzadko dotąd stosowanej taryfie odległościowej, wymagającej użycia karty elektronicznej przy wejściu do i wyjściu z pojazdu. Obniżki dla biletów normalnych sięgną od 60 gr do 20 gr: bilet do 1 km będzie kosztował 1,60 zł (dotąd 2,20 zł), a najdroższy - powyżej 20 km - 4,40 zł (dotąd 4,60 zł). W przyszłości taryfa odległościowa ma być też dostępna poprzez aplikacje.

Osoby chcące nadal korzystać z papierowych biletów jednorazowych, kupią je w nowym wzorze. Jego kolorystyka i układ graficzny są zgodne z księgą znaku GZM, ponadto został on przygotowany w układzie pionowym, a nie poziomym, jak dotąd. Bardziej, niż cena, widoczne są nadawane przez bilet uprawnienia.

Stare bilety jednorazowe będą obowiązywały przez rok od momentu wdrożenia. Do 14 marca br. będzie można z nich korzystać na dotychczasowych zasadach, a od 15 marca - wraz z ew. skasowaniem biletów uzupełniających do kwoty wynikającej z nowego cennika.

W najbliższym czasie na terenie GZM zostanie zainstalowanych 10 nowych automatów biletowych - w miejscowościach, w których dotąd nie było takich maszyn. Będą to urządzenia o zasilaniu solarnym, z łącznością bezprzewodową. Metropolia przygotowuje też przetarg na 43 kolejne automaty systemu ŚKUP.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zajmuje się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

W ramach GZM działa Zarząd Transport Metropolitalnego, który od 1 stycznia 2019 r. przejął funkcję organizatora komunikacji od głównego dotychczasowego organizatora (KZK GOP), a także od odrębnych dotąd komunalnych związków komunikacyjnych tarnogórskiego i tyskiego).

PAP/ as/