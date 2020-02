Remonty paraliżują Poznań

W poniedziałek rozpocznie się remont ul. Garbary w centrum Poznania. Drogowcy wydłużą istniejący na niej buspas. Od północy na przebudowywanym odcinku będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania. Pozostawione auta zostaną odholowane na koszt ich właścicieli.

Ulica Garbary to jedna z głównych dróg w ścisłym centrum Poznania. Magistrat podał w wydanym komunikacie, że poruszające się nią autobusy czterech linii przewożą dziennie ok. 15 tys. osób. Podkreślono, że według rozkładu powinny one przejechać ul. Garbary w ciągu pięciu minut. „Opóźnienia sięgają jednak od 2 do 5 minut. Zdarzają się również ekstremalne sytuacje, kiedy autobus na Garbarach stoi nawet 10 minut. Wprowadzenie buspasa pozwoli zminimalizować rozbieżności pomiędzy rozkładowym a rzeczywistym czasem przejazdu” - zaznaczono.

Pierwszy etap przebudowy ulicy potrwa do 6 marca. Drogowcy wymienią nawierzchnię na lewym pasie ruchu ul. Garbary, samochody będą mogły poruszać się prawym pasem. W czasie prowadzonych prac nie będzie możliwości skrętu z ul. Garbary w lewo, w ul. Woźną. Będzie można w nią wjechać z ul. Mostowej. Niemożliwy będzie wjazd na ul. Garbary z ul. Grobla.

W związku z przebudową na remontowanym odcinku wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania i parkowania. Będzie on obowiązywał od północy z niedzieli na poniedziałek do czasu zakończenia prac. Pozostawione pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela.

Po zakończeniu pierwszego etapu przebudowy Garbar drogowcy dobudują trzeci pas ruchu na ul. Jana Pawła II biegnący od ronda Śródka w kierunku ul. Baraniaka. Prace na ul. Garbary zostaną wznowione późną wiosną. Wówczas odnowiona zostanie nawierzchnia prawego pasa ruchu pomiędzy ul. Estkowskiego i Długą.

PAP/ as/