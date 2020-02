Ukryli prawie 10 mln papierosów w kontenerze z koszulkami

Policjanci CBŚP i funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni odkryli przemyt prawie 10 mln szt. papierosów.

Nielegalny towar ukryty był w kontenerze, a przypłynął do Polski z Bangladeszu. Dzięki wspólnym działaniom służb budżet państwa nie został uszczuplony o ponad 11 mln zł. Wartą ok. 6,8 mln kontrabandę ukryto w kontenerze z koszulkami.

Sprawdzenie kontenera, który przypłynął na statku z Azji, to efekt wymiany informacji pomiędzy pomorską KAS i CBŚP z Gdańska. Zgromadzone przez służby informacje doprowadziły do szczegółowej kontroli transportu z deklarowanym ładunkiem koszulek. Według dokumentacji towar miał trafić na Węgry. Funkcjonariusze najpierw zeskanowali kontener za pomocą urządzenia RTG, a następnie skorzystano z umiejętności psa wyszkolonego do wykrywania tytoniu. Zarówno obraz zarejestrowany przez skaner, jak i reakcja psa służbowego nie pozostawiały złudzeń, co do konieczności szczegółowego sprawdzenia kontenera.

Funkcjonariusze tuż po otwarciu kontenera zobaczyli kartony z koszulkami, za którymi przemytnicy ukryli kontrabandę. Jest to dość powszechna praktyka stosowana przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem „kontenerowym”. Po wyładowaniu kartonów z towarem mundurowi dotarli do niemal 10 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Nielegalny towar został zabezpieczony. Szacunkowa wartość rynkowa zatrzymanego towaru wynosi ok. 6,8 mln zł. Skarb Państwa mógł stracić na tej próbie przemytu ponad 11 mln zł.

Dalsze czynności w tej sprawie wykonuje Pomorski Urząd Celno–Skarbowy w Gdyni wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Gdyni.

