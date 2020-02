Szybkie 600 – najnowsza gra LOTTO

W najnowszej grze LOTTO gramy o 600 złotych wypłacane co tydzień przez rok.

DLA KOGO Szybkie 600 wprowadza do świata pozytywnych emocji i natychmiastowych wygranych. Tę grę pokochają więc osoby, które nie lubią czekać na wyniki. W Szybkim 600, podobnie jak w Keno, wynik znany jest od razu. Losowania wygranych widoczne są na ekranach w punktach sprzedaży LOTTO.

O CO GRAMY Główna wygrana to 600 złotych wypłacanych co tydzień przez cały rok. Przy zwielokrotnionej stawce powalczyć można nawet o 6 000 złotych. Okazja na takie wygrane pojawia się codziennie w losowaniach co 4 minuty. Główne wygrane padają średnio raz dziennie. W pierwszych dwóch tygodniach od wprowadzenia nowej gry 600 złotych (lub ich wielokrotność) co tydzień przez rok wygrało aż 16 osób. W tym szczęśliwiec z Dąbrowy Górniczej, który zdecydował się powiększyć dziesięciokrotnie stawkę, za którą grał. Tym samym zwiększył swoją wygraną z 600 do 6 000 złotych co miesiąc przez rok.

ZASADY By zawrzeć zakład, wystarczy wybrać 6 z 32 liczb. Można zagrać na chybił trafił lub wytypować swoje własne liczby. Zakład z pojedynczą stawką kosztuje jedynie 2 złote. Wygrana wypłacana jest już przy trafieniu 2 liczb. Więcej informacji znajdziemy na https://www.lotto.pl/lp/szybkie-600

PREMIA Atutem tej gry jest dodatkowa premia, która może być doliczona do jednego z pięciu stopni wygranych występujących w grze. To sposób, by wygrać więcej. Premia kumuluje się z losowania na losowanie. Aż do momentu, kiedy padnie wygrana w stopniu, do którego jest przypisana. Większych i mniejszych wygranych z premią są w Szybkim 600 setki dziennie. Spektakularnym przykładem takiej wygranej jest gracz z Częstochowy, który w pierwszych dniach od wprowadzenia nowej gry wygrał dodatkowe 20 500 złotych premii. Premia doliczona została do podstawowej wygranej z tabeli, wynoszącej w tym konkretnym przypadku 250 złotych. Tym samym szczęśliwiec łącznie wygrał aż 20 750 zł.

Aby nie ominąć losowania z premią, warto zawierać zakłady od razu na więcej losowań – można zagrać nawet na 50 kolejnych.