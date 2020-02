Już ponad 340 tys. deklaracji przez Twój e-PIT

Ponad 340 tys. podatników złożyło od soboty rozlicznie podatku za 2019 rok za pomocą platformy Twój e-PIT - poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy resortu finansów Paweł Jurek.

Jak powiedział PAP Paweł Jurek, w poniedziałek po godz. 13.30 już 340 tys. podatników złożyło deklaracje e-PIT.

Faktycznie liczba podatników jest większa, bo część deklaracji złożyli wspólnie małżonkowie - dodał.

Resort finansów wskazał, że dzięki usłudze Twój e-PIT podatnik może rozliczyć się indywidulnie, wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Może również przekazać 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Usługa Twój e-PIT dostępna jest tylko na portalu https://www.podatki.gov.pl/

Portal podatkowy to system teleinformatyczny administracji skarbowej, służący do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą komunikacji elektronicznej.

SzSz(PAP)