5 mln emerytów skorzysta na waloryzacji

Ponad 5 mln emerytów skorzysta w tym roku na waloryzacji kwotowej, dzięki której świadczenia wzrosną o 70 zł brutto - powiedziała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Pozostałych emerytów pobierających świadczenia wyższe niż 1966,29 zł obejmie waloryzacja procentowa.

W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią, od 1 marca emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., ale nie mniej niż o 70 zł brutto. Najniższe emerytury i renty wyniosą 1200 zł brutto, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 900 zł brutto.

Jak wskazała w Polskim Radiu 24 minister rodziny Marlena Maląg, przyjęta przez rząd w tym roku waloryzacja kwotowo-procentowa pomaga przede wszystkim tym emerytom, którzy mają świadczenie niższe niż 1966,29 zł.

Ci emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zagwarantowany wzrost o 70 zł. Jeżeli jest częściowa niezdolność do pracy, ci renciści będą mieli zagwarantowany wzrost o ok. 50 zł.