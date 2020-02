Kościński: powinna powstać lista firm uciekających do rajów podatkowych

Powinna powstać lista firm, międzynarodowych koncernów, które uciekają do rajów podatkowych. Konsekwencją tego mogłoby być wyłączanie ich z przetargów publicznych - powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.

Szef resortu finansów uczestniczył w tym tygodniu w Brukseli w seminarium ws. działań dotyczących uszczelniania systemu podatkowego.

Jak szacują niektórzy ekonomiści, rocznie na świecie przez nieuczciwe praktyki podatkowe i ucieczki do rajów podatkowych, państwa tracą od 500 do 600 mld dolarów. W samej Unii Europejskiej, wg. szacunków PIE, to ok. 170 mld euro rocznie - podkreślił minister.