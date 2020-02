Via Baltica: Start budowy obwodnicy Łomży już bliski

Za kilka tygodni ruszy budowa pierwszej części obwodnicy Łomży na trasie S61 Via Baltica - od węzła Łomża Południe do węzła Łomża Zachód wraz z przebudową odcinka dk 63. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski wydał w środę zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej (ZRID).

Łącznie to kilkanaście kilometrów przyszłej drogi ekspresowej, która będzie przebiegać nowym śladem głównie na terenie powiatu łomżyńskiego i przez fragment powiatu zambrowskiego - poinformowano w środę na konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim w Białymstoku. Będzie to początek budowy obwodnicy Łomży.

Odcinek Łomża Południe - Łomża Zachód to 7,2 km ekspresówki, ma być też przebudowany 8-km odcinek drogi krajowej nr 63. Dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Wojciech Borzuchowski poinformował, że inwestycja ma kosztować 218 mln zł, będzie ją realizować forma Mota-Engil Central Europe SA. Droga powstanie w standardzie ekspresowej, będzie miała nawierzchnię betonową. Do połowy marca firma ma przejąć od GDDKiA plac budowy - poinformował Borzuchowski. Inwestycja ma być gotowa do końca 2020 r.

Wydany w środę ZRID ma rygor natychmiastowej wykonalności, inwestycja będzie przebiegać przez ponad czterysta działek, a ZRID oznacza, że może ruszać procedura wycen tych nieruchomości i wypłat właścicielom odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod budowę - poinformował wojewoda Bohdan Paszkowski.

Wojewoda dodał, że wydany w środę ZRID jest siódmym wydanym w związku z budową Via Baltica w Podlaskiem. Wojewoda podlaski ma jeszcze wydać ostatnią taką decyzję na drugi, zasadniczy odcinek obwodnicy Łomży: od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno, co - jak podkreślił Paszkowski - zamknie, zakończy procedury administracyjne związane z Via Baltica w regionie.

(…) ta trasa staje się po prostu faktem - powiedział o całej Via Baltica wojewoda Bohdan Paszkowski. Dodał, że Via Baltica na terenie województwa podlaskiego to 140 km drogi ekspresowej.

Via Baltica jest szczególnie ważna dla mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej i wszystkich tych, którzy przemieszczają się przez tę część województwa. Czekaliśmy na tę inwestycję bardzo, bardzo długo, wiele lat - podkreślił starosta łomżyński Lech Szabłowski.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował, że w budowie jest już pięć odcinków S61 Via Baltica, za realizację których odpowiada białostocki oddział GDDKiA. Nie ma jeszcze wydanego ZRID na odcinek Łomża Zachód - węzeł Kolno; ma być w lipcu. Także wybrana w ponownym przetargu firma nie złożyła jeszcze wniosku o ZRID na odcinek Podborze-Śniadowo na Mazowszu. Zgodnie z umową ma na to czas do października 2020, umowa z wykonawca była zawarta na początku stycznia 2020.

Mamy nadzieję, że (wykonawca) zrobi to szybciej niż przewiduje umowa” - dodał Borzuchowski. Wyjaśnił, że zależy to od tego, w jakim stopniu nowy wykonawca będzie mógł skorzystać z materiałów, które przygotowywał wcześniejszy (doszło do zerwania umowy-PAP).

Droga S61 ma stanowić jedną z polskich części trasy Via Baltica, czyli połączenia krajów nadbałtyckich z południową Europą. W Ostrowi Mazowieckiej będzie biegła w stronę Łomży, Szczuczyna, Ełku i Suwałk, do granicy Polski z Litwą w Budzisku. Tam będzie się łączyć z litewską drogą A5 w stronę Kowna, a stamtąd będzie wiodła do Rygi na Łotwie. Trasa w Polsce to łącznie 341 km.

Cała budowa od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą jest podzielona na 11 odcinków. Za realizację większości odpowiada białostocki oddział GDDKiA, części olsztyński. Białostocki oddział GDDKiA odpowiada za realizację 91 km trasy S61 od Podborza do Szczuczyna w Podlaskiem oraz za budowę odcinka Suwałki-Budzisko. Za trzy odcinki Via Baltica powyżej Szczuczyna: Szczuczyn - Ełk Południe, Ełk Południe - Wysokie i Wysokie- Raczki odpowiada GDDKiA w Olsztynie. Budowa jest dofinansowana z UE i budżetu państwa.

