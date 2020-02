Kaufland ma zgodę UOKiK na przejęcie Tesco

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał cztery zgody na przejęcie czterech sklepów Tesco przez Kaufland Polska Markety, podał Urząd.

Przeprowadzone postępowanie antymonopolowe wykazało m.in., że uczestnicy koncentracji spotykają się z silną konkurencją ze strony innych dużych sieci handlowych, takich jak: Biedronka, Leclerc, Piotr i Paweł, Stokrotka, Carrefour, Auchan. Dlatego prezes UOKiK uznał, że transakcja nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji i wydał zgodę na koncentrację - czytamy w komunikacie.

Postępowania urzędu dotyczyły przejęcia przez Kaufland Polska Markety części mienia spółek Snowfinch, Zodiac, BTN oraz Tesco. W wyniku koncentracji Kaufland nabył prawa do czterech powierzchni handlowych aktualnie użytkowanych przez Tesco Polska. Są to sklepy w Lublinie (ul. Orkana 4), Ostrołęce (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 28), Wrocławiu (ul. Długiej 37/47) i Warszawie (ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 41), podano także.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz. Grupa Schwarz poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m. in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero). W Polsce Grupa Schwarz działa poprzez własne sieci Kaufland, Lidl i PreZero.

Tesco Polska jest częścią brytyjskiej Grupy Tesco prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Snowfinch należy do Grupy 4fi, która inwestuje w nieruchomości, akcje i obligacje oraz venture capital.

Zodiac należy do Grupy Origami, która skupia się na nabywaniu aktywów prywatnych obciążonych długiem lub procesami sądowymi.

