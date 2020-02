Morawiecki: to najtrudniejsze z negocjacji budżetowych

To najtrudniejsze z negocjacji budżetowych m.in. z powodu brexitu; środki na rolnictwo i spójność to dla nas absolutny priorytet - ocenił we wpisie na Twitterze premier Mateusz Morawiecki, którzy bierze udział w czwartek w nadzwyczajnym szczycie UE dotyczącym budżetu na lata 2021-2027.

Około godz. 20 w czwartek na nadzwyczajnym szczycie UE w Brukseli zakończyła się pierwsza sesja rozmów, podczas której każdy z przywódców przedstawił swoje stanowisko w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027.

Rozpoczęły się spotkania bilateralne między przywódcami.

To najtrudniejsze z negocjacji budżetowych m.in. z powodu brexitu. Środki na rolnictwo i spójność to dla nas absolutny priorytet. Po naszych ostatnich rozmowach w Brukseli pojawiły się dodatkowe propozycje dla Polski. Zaraz kolejna runda negocjacji - napisał na Twitterze szef polskiego rządu.

Morawiecki w przerwie między kolejnymi rundami rozmów spotkał się z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej: Czech, Węgier i Słowacji.