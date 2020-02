Trump filmu "Parasite" nie lubi

Prezydent USA Donald Trump skrytykował w czwartek na wiecu wyborczym w Colorado Springs, w stanie Kolorado, południowokoreański film „Parasite”, zwyciezcę tegorocznych Oscarów. Szczególnie nie podobało mu się, że jest to film z Korei Południowej.

O co do diabła w tym wszystkim chodzi ? Mamy dosyć problemów z Koreą Południową w handlu. Jakby tego było mało dali mu (filmowi) tytuł najlepszego filmu roku. Czy to było słuszne ? Nie wiem.