Krwista olimpiada zachęca do czynienia dobra

I Krwista Olimpiada Miedzyuczelniana zostanie w marcu rozegrana między siedmioma szkołami wyższymi w woj. śląskim. Celem tej symbolicznej rywalizacji w oddawaniu krwi jest promocja idei krwiodawstwa wśród studentów.

„Studenci to znacząca grupa wśród naszych krwiodawców. Zależy nam na tym, aby upowszechnić wśród nich krwiodawstwo, ale też zachęcić do regularnego oddawania krwi” - powiedział w czwartek dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) dr Stanisław Dyląg.

Olimpiada będzie rozgrywana począwszy od 2 marca, kiedy krew będą oddawać studenci katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Dalsze przystanki na trasie mobilnych ambulansów RCKiK do pobierania krwi to: Politechnika Częstochowska, Akademia Muzyczna w Katowicach, następnie wydziały Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Sosnowcu, Zabrzu i Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska - najpierw w Katowicach, a później w Gliwicach i Zabrzu, a ostatni to Uniwersytet Śląski - najpierw wydziały mieszczące się w Katowicach, a podczas ostatniej zbiórki - 24 marca - w Cieszynie. Wygra ta uczelnia, której studenci oddadzą najwięcej krwi.

Motywację do regularnego oddawania krwi ma wzmocnić przygotowywana właśnie dla RCKiK w Katowicach specjalna aplikacja. Zainstalowana na telefonie, będzie stale informować o stanie zapasów krwi poszczególnych grup, przypominać o akcjach specjalnych, umożliwiać dzielenie się swoimi osiągnięciami krwiodawcy w portalach społecznościowych, czy korzystanie z voucherów zniżkowych zaoferowanych przez partnerów przedsięwzięcia.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki 130 szpitali oraz klinik województwa śląskiego. Dziennie wydaje do szpitalnych banków krwi 200 - 250 litrów tego cennego leku.

PAP/ as/