Rolnicy mogą już się ubiegać o dotacje do nawadniania

Do 20 tys. euro dla producentów świń i tytoniu oraz do 200 tys. euro dla grup producentów suszu tytoniowego – tyle może wynieść maksymalna, jednorazowa pomoc Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla tych podmiotów, jeżeli w latach 2014–2017 nie otrzymały one zapłaty za sprzedany towar bądź zwierzęta