Ancyparowicz: Inflacja powróci do zakładanego celu

Inflacja powróci do środka celu inflacyjnego, wynoszącego 2,5% r/r, do końca tego roku, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Grażyna Ancyparowicz.

Według wszystkich prognoz, które mamy - będziemy je jeszcze weryfikowali w marcu - wynika, że na pewno do końca tego roku inflacja powróci do celu inflacyjnego. Ten cel inflacyjny to jest 2,5% - powiedziała Ancyparowicz w wywiadzie dla TV Trwam.

Oceniła również, że wyższa inflacja ograniczy konsumpcję prywatną, ale w niewielkim stopniu.

Według centralnej ścieżki listopadowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka przyspieszy do 2,8% r/r w 2020 r., by spowolnić do 2,6% w 2021 r.

Według Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja konsumencka wyniosła 4,4% w ujęciu rocznym w styczniu 2020 r.

ISBnews/KG