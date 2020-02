PKP Intercity odebrało osiem lokomotyw od Newagu

Nowosądecka firma Newag przekazała w piątek pierwsze osiem lokomotyw Griffin wyprodukowanych na zamówienie PKP Intercity. W sumie - zgodnie z kontraktem zawartym w 2018 r. - przewoźnik kupił 30 takich pojazdów. Wartość całej umowy wynosi 551,4 mln zł brutto.

Nowe lokomotywy elektryczne zostaną wykorzystywane do obsługi połączeń realizowanych przez PKP Intercity w całej Polsce.

Ten kontrakt to 30 lokomotyw, z których pierwsze lada dzień zaczną wozić pasażerów na polskich torach - powiedział prezes Newagu Zbigniew Konieczek, podczas uroczystego pożegnania nowych pojazdów na dworcu PKP w Nowym Sączu.

Jak podkreślił, wszystkie lokomotywy zostały zaprojektowane i wykonane w Nowym Sączu w Małopolsce.

Według szefa spółki, nowe pojazdy posiadają już wszystkie certyfikaty, które są niezbędne do tego, aby otrzymać zezwolenie Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dopuszczające je do normalnej eksploatacji.

Takie zezwolenie będziemy mieli już na dniach, myślę, że to będzie przyszły tydzień - wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, aby klient końcowy, czyli Intercity rozpoczęło eksploatację tych lokomotyw - poinformował dziennikarzy prezes Newagu.

Wyjaśnił, że kontrakt z Intercity realizowany jest zgodnie z harmonogramem - przewoźnik będzie otrzymywał po dwie, trzy lokomotywy miesięcznie, tak aby wszystkie dostarczono do końca listopada.

Wszystkie trzydzieści w tym roku muszą być dostarczone do Intercity i będą dostarczone - zapewnił Konieczek.

W maju 2018 roku PKP Intercity podpisało z nowosądeckim Newagiem umowę na zakup 20 nowych lokomotyw elektrycznych EU160 Griffin, która następnie została rozszerzona we wrześniu ub.r. w ramach tzw. opcji o dodatkowe 10 pojazdów. Wartość kontraktu po rozszerzeniu wzrosła do 551,4 mln zł brutto. Przedstawiciele obu spółek podkreślają, że są to najnowocześniejsze lokomotywy elektryczne w Polsce.

Nowe lokomotywy rozwijają prędkość do 160 km/h. Spełniają wymagania rygorystycznych, europejskich przepisów Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. Pojazdy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS na najwyższym poziomie trzecim, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Lokomotywy posiadają również system zdalnej diagnostyki, pozwalający na monitorowanie ich pracy w czasie rzeczywistym.

Producent w ramach kontraktu przeprowadził szkolenia dla pracowników wskazanych przez PKP Intercity w zakresie obsługi pojazdów, świadczenia usług ich utrzymania oraz świadczenia usług gwarancyjnych na naprawę.

Zakup lokomotyw Griffin jest elementem projektu dotyczącego unowocześnienia wagonów i zakupu lokomotyw dla PKP Intercity, współfinansowanego ze środków unijnych.

SzSz(PAP)