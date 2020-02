Niezwykłe zaproszenie na 60. urodziny prezydent kraju

Prezydent Szwajcarii Simonetta Sommaruga ogłosiła w piątek, że na przyjęcie z okazji swych 60. urodzin zaprasza wszystkie rodaczki i rodaków, którzy tego samego dnia również kończą 60 lat.

Sommaruga zamieściła zaproszenie na Twitterze w trzech z oficjalnych języków konfederacji - niemieckim, francuskim i włoskim.

Każdego, kto pragnie skorzystać z zaproszenia, prezydent poprosiła o wypełnienie dołączonego do wpisu formularza. Szefowa państwa będzie obchodzić swe urodziny 14 maja.

Sommaruga, która sprawuje urząd prezydenta Szwajcarii po raz drugi (urząd ma charakter rotacyjny - obejmuje go co roku kolejny członek Rady Federalnej, czyli rządu), po raz pierwszy pełniła go w 2015 roku. Obejmując prezydenturę po raz drugi zadeklarowała, że będzie poszukiwała sposobów zbliżenia tego urzędu do obywateli poprzez rozmaite codzienne gesty.

Swe orędzie noworoczne do rodaków nagrała podczas zakupów, które robiła w piekarni sąsiadującej z jej rezydencją.

(PAP)/gr