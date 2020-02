PGNiG dostarczy LNG dla warszawskich autobusów

PGNiG Obrót Detaliczny po raz drugi wygrało przetarg na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla floty Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie - podaje portal biznes radar. Przez kolejne dwa lata ekologiczne paliwo LNG będzie zasilało stację tankowania autobusów w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej.

Szerokie wykorzystanie ekologicznych paliw gazowych w transporcie publicznym to jedna z najlepszych metod szybkiej poprawy jakości powietrza w polskich miastach. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo konsekwentnie stawia na rozwój gazomobilności, gwarantując przewoźnikom szeroki i pewny dostęp do gazu ziemnego w postaci sprężonej CNG i skroplonej LNG. Kolejny wygrany przetarg na dostawy LNG do warszawskich autobusów pokazuje, że ten kierunek jest słuszny, a nasza oferta konkurencyjna – powiedział Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGN (PGNIG).

Aktualnie PGNiG dostarcza paliwo LNG do Zajezdni Ostrobramska na mocy rocznej umowy, która wygasa w kwietniu 2020 roku. Nowa umowa o wartości około 6 mln zł będzie obowiązywała przez kolejne 24 miesiące. W jej ramach PGNiG ma dostarczyć 2 200 ton paliwa LNG.

Kontynuacja naszej dotychczasowej współpracy to dla Spółki bardzo dobra wiadomość. Włożyliśmy dużo wysiłku, aby złożyć najkorzystniejszą ofertę. Współpraca z PGNiG to pewne i bezpieczne dostawy paliwa gazowego po bardzo korzystnej cenie. Zakładamy, że Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie będą jeszcze bardziej dynamicznie rozwijać flotę niskoemisyjnych pojazdów gazowych – podkreślił Henryk Mucha, Prezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

MZA w Warszawie ogłosiło niedawno, że do 2022 roku planuje zakup kolejnych 160 autobusów na gaz, w tym 90 pojazdów napędzanych LNG. Dołączą one do floty blisko 200 autobusów gazowych, które już jeżdżą po ulicach stolicy.

Przewoźnicy doceniają nie tylko aspekty ekologiczne gazu, lecz także oszczędności, wynikające między innymi z ubiegłorocznego przyjęcia zerowej akcyzy na paliwa CNG i LNG do celów transportowych. Cieszy nas fakt, że rynek gazomobilności w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie na przestrzeni dwóch ostatnich lat. W samej tylko Warszawie, w tym okresie, liczba autobusów gazowych wzrosła z 35 do 200, a zakup kolejnych pojazdów jest planowany w niedalekiej przyszłości – dodał Marcin Szczudło, Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny.

Paliwo gazowe stanowi najlepszą, ekologiczną alternatywę dla dominującego w polskim transporcie publicznym oleju napędowego, ponieważ oznacza m.in. nawet dziesięciokrotnie mniejszą emisję cząstek stałych do atmosfery niż w przypadku zasilania ON. Ponadto pojazdy zasilane gazem ziemnym poruszają się zdecydowanie ciszej, co jest szczególnie istotne w przypadku centrów miast.