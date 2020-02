Forpoczta dywizji USA nadciąga do Polski

Pierwsi amerykańscy żołnierze, którzy wraz ze sprzętem przybyli do Niemiec, przygotowują się do przemarszu w kierunku Polski. Do Niemiec ze Stanów Zjednoczonych w najbliższych dniach przybędzie na manewry „Defender-Europe 2020” w sumie 20 tysięcy żołnierzy stacjonujących na co dzień w USA – informuje portal PolskieRadio24.pl.

Pierwsze dwa tysiące żołnierzy po przeszeregowaniu zostanie umieszczonych w obozie namiotowym na placu ćwiczeń Bundeswehry w Garlstedt w Dolnej Saksonii. Przez Niemcy w kierunku Polski wojsko będzie się przemieszczać transportem kolejowym, w kolumnach lądowych, a także z wykorzystaniem transportu rzecznego.

PolskieRadio.24, sek