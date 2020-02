Sasin: bezpieczeństwo na drogach priorytetem rządu

Bezpieczeństwo na drogach jest i było priorytetem rządu, dzięki budowanym obwodnicom będzie mniej wypadków, do których w 70 proc. dochodzi na terenie zabudowanym - mówił w sobotę w Zamościu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Sasin na konferencji w Zamościu przypomniał, że wśród zapowiedzi rządu był program budowy stu obwodnic, który miał zostać wdrożony w pierwszych stu dniach rządu premiera Mateusza Morawieckiego.

„Słowa dotrzymaliśmy, program jest niezwykle ważny dla rozwoju naszego kraju, ale też dla poziomu życia mieszkańców. Bo obwodnice miast to przede wszystkim większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, to lepsze, czystsze powietrze, mniej hałasu i większa przepustowość dróg; to wreszcie otwarcie zablokowanych obszarów, mniejszych miejscowości, które zatykają się ruchem samochodowym” - powiedział.

»»O długofalowym programie inwestycji drogowych czytaj tu:

100 obwodnic miast za 28 mld zł

Sasin podkreślił, że bezpieczeństwo na drogach jest i było priorytetem rządu, zauważył, że do 70 proc. wypadków drogowych dochodzi na terenie zabudowanym. Zauważył, że większy ruch w tych obszarach w połączeniu z brakiem obwodnic powoduje, że liczba wypadków rośnie. Według niego ich zbudowanie powoduje, że wypadków będzie mniej, co pozwoli zachować wiele istnień ludzkich i uniknąć tragedii.

Minister zapowiedział, że w województwie lubelskim w ramach rządowego programu powstanie siedem obwodnic na drogach krajowych. Mają to być obwodnice: Zamościa, Gorajca, Szczebrzeszyna, Dzwoli, Janowa Lubelskiego, Łęcznej i Łukowa. Zaznaczył, że nie jest to maksimum tego, co ma zostać zrealizowane na drogach w Lubelskiem. Dodał, że w ramach innego programu dróg krajowych i autostrad tych obwodnic powstanie jeszcze więcej.

„Mówię tutaj przede wszystkim o ciągach drogowych: drogi S12, S 17 i S19. Na samym tylko ciągu drogi S17, która będzie przechodziła w bezpośredniej okolicy Zamościa, powstaną dwie nowe obwodnice: Zamościa, inna niż ta, o której tu mowa i Tomaszowa, która już jest realizowana” - zaznaczył Sasin.

Podkreślił, że w ciągu drogi ekspresowej S12 zaplanowano w porozumieniu z prezydentem Chełma obwodnicę tego miasta, która będzie realizowana przez samorząd, ale z 80 proc. dofinansowaniem ze strony budżetu państwa w ramach programu budowy dróg samorządowych. Ponadto, mówił Sasin, w ramach projektu Via Carpatia będzie pięć nowych obwodnic: Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka, Lubartowa, Kraśnika i Janowa Podlaskiego.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w ciągu pierwszych 100 dni jego rządu zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dot. małego ZUS, 13 i 14 emerytury, pakietu kontrolnych badań profilaktycznych, budowy 100 obwodnic i planu dojścia do równych dopłat dla rolników.

(PAP), sek