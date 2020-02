Szef Pentagonu odparł atak jądrowy Rosji. Na ćwiczeniu

Minister obrony USA Mark Esper wziął udział w ćwiczeniach symulujących wojnę jądrową z Rosją - poinformował Pentagon. Przewidywały one odwet nuklearny Stanów Zjednoczonych na Rosję po ataku jądrowym rosyjskiego wojska na terytorium NATO w Europie.

Symulacja odbyła się w tygodniu w dowództwie operacyjnym w Nebrasce. Podczas briefingu w Pentagonie o jej szczegółach informował wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu.

Odgrywany w ćwiczeniach scenariusz obejmował atak jądrowy Rosji „na cel NATO w Europie” - tłumaczył Esper. W trakcie „mini-ćwiczenia” - jak dodał - wojsko Stanów Zjednoczonych odpowiedziało „ograniczonym” atakiem nuklearnym. Urzędnik nie sprecyzował dokładnego sposobu oraz miejsca odwetu.

Według przedstawiciela Pentagonu Esper został poinformowany o zagrożeniu nuklearnym ze strony Korei Północnej, Rosji oraz Chin.

Portal National Defense zaznacza, że chociaż amerykańskie wojska regularnie przeprowadzają symulacje wojny jądrowej, to udział w nich ministra obrony „jest niezwykły”.

Do Europy dotarły w tym tygodniu pierwsze amerykańskie transporty wojskowe na ćwiczenia „Defender Europe 2020”. W ich ramach na Stary Kontynent zostanie przerzuconych 20 tys. żołnierzy USA. Będzie to największa operacja transportu wojsk z USA do Europy od 25 lat.

Oprócz operacji logistycznej w ramach „Defender Europe 2020” zaplanowane są też ćwiczenia na terytorium Niemiec, Polski, Gruzji i krajów bałtyckich. W sumie, do czerwca, weźmie w nich udział 37 tys. żołnierzy z 18 krajów. Potem amerykańscy wojskowi i sprzęt wrócą za ocean.

Jednym z celów Stanów Zjednoczonych jest przećwiczenie w ramach tych manewrów przerzucania dużych kontyngentów wojsk do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

PAP, KG