Jest już ponad milion deklaracji złożonych online

Liczba deklaracji podatkowych za 2019 r. złożonych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT przekroczyła milion - poinformował PAP minister finansów Tadeusz Kościński. Jego zdaniem świadczy to o tym, że Polacy oczekują i potrzebują takich cyfrowych rozwiązań.

Już ponad milion złożonych e-PIT-ów pokazuje nasz licznik. To bardzo dobra wiadomość osiem dni po starcie usługi (Twój e-PIT - PAP) i dowód na to, że takich cyfrowych rozwiązań Polacy oczekują i potrzebują. Zachęcam do skorzystania z usługi tych, którzy tego jeszcze nie zrobili. Twój e-PIT to bezpieczeństwo, wygoda i oszczędność czasu - komentuje minister finansów Tadeusz Kościński w oświadczeniu przekazanym PAP.