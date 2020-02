Izrael: Badania mimo protestów. Obawy przed koronawirusem

Izrael może poddać kwarantannie około 200 turystów z Korei Płd. w bazie wojskowej w żydowskim osiedlu na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu w obawie przed rozprzestrzenieniem się nowego koronawirusa - podał w niedzielę izraelski portal informacyjny Ynet.

Baza w Har Gilo, znajdująca się ok. 5 km na południe od Jerozolimy, jest obiektem wojskowym wykorzystywanym do prowadzenia kursów i seminariów edukacyjnych Sił Obronnych Izraela (IDF).

Służby bezpieczeństwa „badały możliwości przyjęcia grupy turystów z Korei Południowej zgodnie z dyrektywami ministra zdrowia w tej sprawie” - przekazał izraelski urzędnik agencji Reutera, zapytany o doniesienia portalu Ynet.

Izraelski minister spraw wewnętrznych Arie Deri powiedział w niedzielę, że nakazał dodanie Korei Południowej i Japonii do listy krajów azjatyckich, do których zakazano podróży do i z Izraela. Przypomniał, że inne kraje na liście to Chiny i Tajlandia.

Mieszkańcy Har Gilo protestowali w niedzielę przeciwko rządowym planom poddania tam kwarantannie turystów z Korei Płd. z obawy, że mogą zostać zakażeni koronawirusem - poinformował Ynet.

Ministerstwo zdrowia Izraela poinformowało, że 18 obywateli Korei Płd., którzy odwiedzili w lutym Izrael i Zachodni Brzeg, jest zakażonych Covid-19. Resort ogłosił trasę koreańskiej wycieczki i zalecił izolację tym, którzy mieli kontakt z turystami.

PAP, KG