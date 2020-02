Izrael odwołuje z powodu wirusa wycieczki do... Polski

Ministerstwo zdrowia Izraela zaleciło odwołanie wszystkich wycieczek szkolnych do Polski, zaplanowanych do 4 marca, z powodu nowego koronawirusa - poinformował w niedzielę izraelski minister oświaty Rafi Perec.

„Nie ma czegoś takiego, jak nadmierne środki ostrożności. Jesteśmy odpowiedzialni i nie narażamy się na ryzyko” - oznajmił Perec, cytowany przez portal Kanału 12, który pierwszy napisał o sprawie.

„Ministerstwo oświaty podąża ściśle za wskazówkami ministerstwa zdrowia. Dotyczy to szkół, które miały kontakt z Koreańczykami, i dotyczy to także wycieczek do Polski. Zbyt duże środki ostrożności są lepsze niż za małe” - przywołuje wypowiedź Pereca portal informacyjny Ynet.