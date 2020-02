Działacz Platformy Obywatelskiej, zasiadający obecnie w Senacie, Krzysztof Brejza musi przeprosić Kasę Stefczyka za oczernianie wizerunku spółdzielczej instytucji finansowej. W ubiegłej kadencji Sejmu, Krzysztof Brejza (jeszcze jako poseł) zasiadał w komisji do spraw Amber Gold – wielkiej afery finansowej, która rozkwitała za czasów koalicji PO-PSL i premiera Donalda Tuska

Jako członek Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold, Krzysztof Brejza usiłował mieszać działalność Amber Gold z działalnością pełnoprawnej instytucji finansowej, jaką jest Kasa Stefczyka.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy nakazał Brejzie opublikować na: stronie głównej strony internetowej Krzysztofa Brejzy, stronie głównej portalu internetowego Interia.pl, stronie głównej portalu internetowego Wiadomo.co oraz stronie głównej portalu internetowego Tokfm.pl oświadczenie, w którym przyznaje, że naruszył dobra osobiste Kasy Stefczyka. Dodatkowo, Krzysztof Brejza musi przeprosić Kasę Stefczyka na łamach: Dziennika Rzeczpospolita oraz profilu w serwisie Twitter.

Bydgoski sąd nakazał Brejzie publikację oświadczenia o treści: Poseł Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnienie w mediach nieprawdziwych twierdzeń i sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold. Krzysztof Brejza przyznaje, że Kasy Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a twierdzenia o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brezja wyraża ubolewanie. Niniejsze oświadczenie Krzysztof Brejza składa na skutek przegranego procesu sądowego.

W ocenie sądu sformułowanie, którego użył Krzysztof Brejza mówiąc: „Działalność Amber Gold była finansowana ze SKOK Stefczyka” narusza dobra osobiste Kasy.

Warto przypomnieć, że w 2019 roku portal TVP.info poinformował o potężnej kampanii internetowego hejtu, w rozpętanie której – według portalu Telewizji Polskiej – był zaangażowany Krzysztof Brejza.

wm