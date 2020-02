Minister: rodzina i praca nie mogą być w opozycji

- To jest bardzo ważne, abyśmy realizując swoje misje gospodarcze, ekonomiczne, nie zapominali, że nie robimy tego sami, robimy to ze swoimi pracownikami, robimy to dla ich rodzin, dla drugiego człowieka - powiedziała do pracodawców minister rodziny i pracy Marlena Maląg.

Minister uczestniczyła w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim w gali XII edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Bycie współczesnym pracodawcą, który przede wszystkim działa dla dobra swojej firmy i dla dobra swoich pracowników, to jest potężne wyzwanie. To nie tylko przestrzeganie przepisów prawa, ale także stworzenie odpowiedniego klimatu, atmosfery, która przede wszystkim pozwala rozwijać się pracownikom - powiedziała do zgromadzonych Maląg.

Przywołała postać przedsiębiorcy i przemysłowca Hipolita Cegielskiego, który - jak zaznaczyła - już XIX wieku, „rozwijając swoją potęgę, zwracał uwagę na swoich pracowników, organizując spotkania integracyjne, tworząc odpowiednią atmosferę pracę, przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka”.

Jak mówiła, jako minister rodziny, pracy i polityki społecznej, zdaje sobie sprawę, że rodzina i praca nie mogą być w opozycji.

Praca ma przede wszystkim służyć, aby rodzina mogła godnie żyć, aby mogła się rozwijać, ale praca nie może być kosztem rodziny” - podkreśliła.

Szefowa MRPiPS wskazała, że rządowi zależy przede wszystkim na tym, aby pracownik był godnie wynagradzany. Stąd właśnie - jak mówiła Maląg - m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia, zadbanie o stawkę godzinową.

Podkreśliła rolę szkoleń dla pracowników i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Poinformowała, że w tym roku priorytetem będą szkolenia pracowników, a przede wszystkim kobiet, które wracają po urlopach macierzyńskich na rynek pracy, po dłuższych urlopach i chcą przede wszystkim tę pracę podjąć.

Według Maląg konkurs Pracodawca Przyjazny Pracownikom pokazuje przede wszystkim tych pracodawców, którzy dobrze realizują swoją misję, a więc dbają o swoją firmę, ale nie zapominają o tym, że firmę tworzą ludzie.

To jest bardzo ważne, abyśmy realizując swoje misje gospodarcze, ekonomiczne, nie zapominali, że nie robimy tego sami, robimy to ze swoimi pracownikami, robimy to dla ich rodzin, dla drugiego człowieka” - podkreśliła minister, zwracając się do nagrodzonych pracodawców. (PAP)

