Akcje Aliora na samym dnie

Jedna informacja przelała czarę goryczy - podaje Business Insider. Historyczne dno akcji banku to efekt niedoinformowania rynku. Już po raz drugi podawana jest kwota rezerw na „małe TSUE”. Za pierwszym razem bank nie doszacował „skali zniszczenia”.

Notowania Alior Banku nigdy nie były tak nisko. Portal przypomina historię wycen akcji. Gdy PZU przejmował w 2015 roku pakiet kontrolny Aliora, to płacił 89,25 zł za każdą z ponad 18 mln akcji, czyli za 25,25 proc. kapitału. Potem w latach 2016-2017 roku zwiększył swój pakiet i teraz ma 31,93 proc. Łącznie PZU zapłacił za akcje banku około 2,7 mld zł.

Gdyby kupował teraz, cena byłaby o wiele niższa. Właśnie w poniedziałek kurs giełdowy Aliora zaraz po otwarciu giełdy zszedł do nawet 24,50 zł o prawie 8 proc. Taka wycena to historyczne dno akcji banku. Przy kursie 24,50 zł jego wartość spada do 3,2 mld zł, a wartość należącego do PZU pakietu akcji do nieco ponad miliarda złotych.

gr