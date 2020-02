WIDEO Czy koronawirus to robota służb?

Jak epidemia koronawirusa wpływa na gospodarkę i politykę, i czy za obecną epidemią stoją służby? Gośćmi Rafała Otoka-Frąckiewicza byli Andrzej Sadowski, prezydent Cemtrum Adama Smitha oraz Radosław Pyffel, z Instytutu Sobieskiego

Koronawirus zaczyna w coraz większym stopniu wpływać na system naczyń połączonych gospodarek na świecie. Chiny stanowią sporą część zaplecza dostaw dla najbardziej znanych koncernów na świecie. Jednocześnie są głównym pretendentem do miana globalnego lidera, zagrażając hegemonii USA.

Dzisiaj mamy do czynienia już z otwartą rywalizacją amerykańsko-chińską. Oba te narody uważają, że zbudowały najlepszy system na świecie. Chińczycy faktycznie przez ostatnie cztery dekady odnosiły ogromne sukcesy i dokonały przez ostatnie czterey dekaty tego, co Europie udało się dokonać przez ostatnie sto lat – ocenia Radosław Pyffel, Instytut Sobieskiego.

Chińczycy budują nie tylko alternatywną wobec USA siłę gospodarczą, ale i alternatywny wobec zachodnich wzorców system totalnej kontroli państwa nad obywatelami. Rozwój zależności od chińskiej gospodarki pozwala zasilać finansowo stary-nowy chiński system polityczny.

Część ekspertów wskazuje na szczególny czas pojawienia się choroby, czyli dokładnie w momencie, gdy Chińczycy byli w drodze do rodzin na najważniejsze dla Chińczyków święta chińskiego nowego roku.

Ale koronawirus ma też duży wpływ na polski biznes

Chiny to nie tylko Aliexpress dla dziesiątek tysięcy polskich klientów detalicznych. Chiny są bardzo ważnym partnerem handlowym także dla polskiej gospodarki. To druga gospodarka po Niemczech pod względem importu. Wszelkiego rodzaju zaburzenia w dostawach z Chin będą mieć przełożenie na całą gospodarkę Polski. Choćby polski przemysł meblowy używa części do montażu pochodzących głównie z Chin. Ale w globalnych szachach politycznych kwestia Polski jest mało znacząca.

Dokona się zmiana. Pamiętajmy, że takie zmiany się już dokonywały. Finlandia w 90 kilku procentach eksportowała do Związku Radzieckiego. W ciągu kilku lat jednak dokonano tam gigantycznej zmiany - stwierdził Andrzej Sadowski, prezydent Cemtrum Adama Smitha.

Czy, jeśli tak dalej pójdzie, biznes zniknie z Chin? Jakie będzie to miało konsekwencje dla światowego biznesu i dla pozycji USA na świecie?

