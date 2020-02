Horała: Scenariusze dla Lotniska Chopina poznamy w połowie roku

Ministerstwo Infrastruktury podtrzymuje, że w połowie br. będą gotowe analizy dotyczące przyszłości Lotniska Chopina w Warszawie w kontekście planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPK), poinformował wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Prawdopodobnie w czerwcu powinny zakończyć się analizy, które odpowiedzą na dwa pytania: co z Lotniskiem Chopina do czasu uruchomienia CPK i co później. To, co później, to - myślę - będzie przedmiotem dłuższej dyskusji, w której przedstawimy kilka wariantów” - powiedział Horała dziennikarzom po konferencji „Zrównoważony rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce.

Będziemy rozmawiać z mieszkańcami Warszawy i całej Polski i wszystkimi interesariuszami. Na pewno nie zostanie [port] w takim kształcie i funkcji, jak teraz. Nie będą to dwa porty [Chopina i CPK] konkurencyjne, oferujące dużo połączeń długodystansowych - dodał.