Polska firma zmienia oblicze kolei. Nowa runda finansowa

Hyper Poland ogłosiła drugą rundę finansowania na brytyjskiej platformie inwestycyjnej Seedrs. Spółka planuje zebrać ponad 450 tysięcy euro, które przeznaczy na kolejne testy oraz rozwój kolei najnowszej generacji, opartej o lewitację magnetyczną i silnik liniowy, poruszającej się na istniejących torach kolejowych z prędkością do 415 km/h

Głównym celem Hyper Poland jest przywrócenie przewagi konkurencyjnej istniejącym liniom kolejowym poprzez modernizację i dostosowanie obecnej infrastruktury do standardu kolei dużych prędkości. Efektem tego będzie zwiększenie wykorzystania kolei w stosunku do obecnie dominującego transportu drogowego i lotniczego.

Unikatowa technologia opracowana przez Hyper Poland, której elementy zostały zgłoszone do opatentowania, opiera się na technologii pasywnej lewitacji magnetycznej - magrail. Innowacyjne rozwiązania instalowane na istniejących torach tradycyjnej kolei pozwolą pojazdom kolei magnetycznej na poruszanie się z prędkością sięgającą 300 km/h, a tam, gdzie powstały już tory kolei dużych prędkości - 415 km/h.

To hybrydowe rozwiązanie pozwala na funkcjonowanie zarówno systemu magrail, jak i konwencjonalnych pociągów na tych samych liniach. W przyszłości da natomiast możliwość rozbudowy o próżniowe tunele, które zwiększą osiągane prędkości do 600 km/h (na torach konwencjonalnych) i do 1000 km/h w miejscach dostosowanych do podróży koleją dużych prędkości.

Trzecią i ostatnią fazą rozwoju jest budowa całkowicie nowej infrastruktury hyperloop, dzięki której pojazdy będą mogły przemieszczać się z prędkością 1200 km/h.

Po sukcesie, jakim była budowa i demonstracja toru testowego z kapsułą w skali 1:5 w październiku 2019 roku, Hyper Poland skupia się na przygotowaniu pełnowymiarowego toru, który powstanie w latach 2020-2021. Finalnym celem polskiego startupu jest stworzenie najbardziej innowacyjnego, szybkiego i niezwykle efektywnego pod względem energetycznym nowego środka transportu. Nie tylko poprawi on możliwości przewozu towarów i osób, całkowicie zmieni także krajobraz ekonomiczny, społeczny i środowiskowy.

Wysiłki polskiej firmy były wielokrotnie doceniane przez liderów branży. Brytyjski serwis Railway Technology wskazał Hyper Poland jako firmę, która zmieni kolej w 2020 roku. Lufthansa Innovation Hub wybrał Hyper Poland jako jeden ze 150 najważniejszych start-upów związanych z transportem w 2019 roku - obok takich projektów jak BlaBlaCar czy Baidu.

W 2019 roku firma Hyper Poland otrzymała grant w wysokości 16,5 mln zł przyznany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Środki, które zbierzemy, posłużą w pierwszej kolejności jako 20-procentowy wkład własny do grantu z NCBiR. W praktyce oznacza to, że za każde 1 euro zainwestowane przez platformę Seedrs dostajemy kolejne 4 euro dotacji. Z tego mechanizmu zaczęliśmy korzystać w sierpniu ubiegłego roku, a objął on część środków zebranych w pierwszej rundzie finansowania inwestorskiego, zorganizowanej między marcem a majem 2019 roku - wyjaśnia Przemysław Pączek, prezes i współzałożyciel Hyper Poland.

Jako jedną z najbardziej obiecujących firm technologicznych wspiera ją Microsoft, a wśród jej partnerów są także Politechnika Warszawska, Transfer Multisort Elektronik i Instytut Kolejnictwa.

Warto dodać, że ostatnio firma Hyper Poland przyczyniła się do powstania Wspólnego Komitetu Technicznego (JTC 20) w Brukseli. Celem JTC 20 będzie przygotowanie wspólnej metodologii pracy nad technologią hyperloop i jej spójnej struktury. Zagwarantuje to pełną zgodność działań we wszystkich krajach i najwyższe standardy bezpieczeństwa w całej Europie. JTC 20 będzie funkcjonował w ramach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC).

Przywrócenie konkurencyjności kolei poprzez modernizację istniejącej infrastruktury doprowadzi do znaczącej zmiany w sposobie przewożenia pasażerów i towarów - z transportu drogowego i lotniczego - właśnie na tory. Obecnie transport drogowy w Europie stanowi ponad 75% całkowitego lądowego transportu towarowego, a kolej jedynie 17%. Większy udział kolei w transporcie towarowym i pasażerskim oznacza dla nas i dla przyszłych pokoleń lepsze warunki środowiskowe i społeczne - tłumaczy dr inż. arch. Katarzyna Foljanty, współzałożycielka Hyper Poland.

