33 mln zł z NCBiR na polską satelitarną konstelację

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało środki w ramach konkursu „Szybka ścieżka - Technologie kosmiczne”. Największe dofinansowanie dla projektu, ponad 33 miliony złotych, przypadło konsorcjum spółki SatRevolution i Politechniki Wrocławskiej

Środki zostaną przeznaczone na opracowanie rewolucyjnej usługi obrazowania Ziemi przy użyciu satelitarnej konstelacji REC (Real-time Earth-observation Constellation). Rozwiązanie ma znaleźć zastosowanie m.in. w ocenie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe, rolnictwie precyzyjnym, geodezji i kartografii czy monitorowaniu miast na potrzeby Smart City.

Zgodnie z planem, w 2023 operacyjna będzie już pierwsza partia konstelacji złożona z 8 satelitów ScopeSat. Na przestrzeni kolejnych kilku lat planujemy skalować projekt umieszczając na orbicie ponad pięćdziesiąt jednostek obserwacyjnych, a docelowo konstelacja REC na urosnąć do ponad tysiąca satelitów. Wybrane elementy naszego rozwiązania przeszły już pierwsze testy orbitalne - zapowiada Grzegorz Zwoliński, prezes zarządu SatRevolution.

SatRevolution zapowiada, że docelowa konstelacja nanosatelitów, tworzonych na bazie autorskiej platformy NanoBus, umożliwili obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym (odświeżanie obrazu nawet co 30 minut) w jakości obrazowania odpowiadającej 10-krotnie cięższym satelitom przy jednoczesnej znacznej (nawet 10-krotnej) redukcji kosztów. Podstawową jednostką konstelacji będzie wspomniany satelita obserwacyjny ScopeSat, w którym funkcję instrumentu pełnić będzie modułowy teleskop optyczny DeploScope. To właśnie on ma umożliwić osiągnięcie rozdzielczości obrazowania poniżej 1 m. Zastosowany układ optyczny pozwoli również znacząco zmniejszyć rozmiar i masę satelity - do pełnych wymiarów satelita zostanie rozłożony dopiero po dotarciu na orbitę. Grzegorz Zwoliński zwraca również uwagę na to, że satelity SatRevolution zdeorbitują po 5 latach, nie zaśmiecając przestrzeni kosmicznej.

SatRevolution, spółka specjalizująca się w projektowaniu i produkcji nanosatelitów o globalnym zasięgu, działa na rynku od 2016 roku. Do jej sukcesów należą między innymi zbudowanie i wyniesienie Światowida – pierwszego polskiego satelity obserwacyjnego. Demonstracja technologii tego satelity zakończyła pierwszą fazę projektu REC. Niezależnie od rozwoju konstelacji REC, w tym roku SatRevolution planuje wyniesienie czterech kolejnych satelitów, w tym dwóch komercyjnych oraz dwóch badawczo – rozwojowych.

Środki w konkursie „Szybka ścieżka – Technologie kosmiczne” pochodzą z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Program w całości jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W konkursie łączne dofinansowanie niemal 144 miliony złotych otrzymało 15 projektów, wybranych spośród 33 nadesłanych zgłoszeń. Inni beneficjenci konkursu mają takie plany jak stworzenie suborbitalnego systemu rakietowego wynoszenia czy innowacyjnego detektora promieniowania podczerwonego.

mw