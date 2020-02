Innowacyjne terapie mogą dziać się w Polsce

Trwa dyskusja na temat polityki lekowej w Polsce, w tym zwłaszcza w kontekście dostępności leków na polskim rynku. Szczególna rola w tej debacie przypada polskiej branży farmaceutycznej i innowacyjności badań medycznych.

Panie doktorze, bezpieczeństwo lekowe w Polsce wydaje się być jedną z najważniejszych części całej polityki lekowej i szerzej zdrowotnej w naszym kraju. Szczególnie teraz, biorąc pod uwagę ewentualne zakłócenia w dostępności leków sprowadzanych z zagranicy, w tym oczywiście również w związku z koronawirusem. Czy Agencja Badań Medycznych będzie się włączać w działania zapewniające zwiększenie tego bezpieczeństwa i produkcji leków w Polsce?

dr Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych: - Nie przeceniałbym agencji jeśli chodzi o rolę regulacyjną. Jesteśmy jednostką naukową, która przede wszystkim ma finansować naukę i dostępność do innowacyjnych terapii. Robimy to przez finansowanie badań klinicznych, a więc umożliwiamy pacjentom dostęp do tych terapii i które są testowane czyli są w fazie wdrażania na świecie. Bardzo często Polska nie była atrakcyjnym rynkiem i często pacjenci wyjeżdżali do innych krajów, gdzie testowano lek, który mógł im pomóc i uratować życie. Chcielibyśmy, aby te badania były w Polsce.

Badania, rozwój innowacyjności – to ma sens, gdy istnieje silny przemysł, który może z nich korzystać.

dr Radosław Sierpiński - Oczywiście. Mamy też taką ambicję, aby nowoczesne terapie wdrażano do Polski naszymi środkami, czyli aby ten potencjał naukowy, który jest na uniwersytetach był wykorzystywany. Tworzymy konkursy na te kluczowe terapie, na które w tej chwili nie ma dostępu. Będziemy również wspierać rodzimy przemysł przez finansowanie komercyjnych badań klinicznych – a więc partnerstwo publiczno-prywatne w modelu uniwersyteckim z partnerem biznesowym. Poza tym myślę, że w drugiej połowie roku kilkadziesiąt milionów złotych zostanie temu dedykowane, a więc polskie innowacyjne firmy produkujące leki na pewno będą taką możliwość miały.

W tej chwili nasze pomysły są bardzo ciepło przyjmowane zarówno przez przemysł jak i przez ministra zdrowia. Chcemy, aby krajowi producenci zarówno leków jak i wyrobów medycznych, bo wyroby medyczne mogą być kluczowe, mieli takie wsparcie instytucjonalne oraz zapewnienie ciągłego finansowania ze środków publicznych po to, żeby te technologie, które w Polsce powstały nie wyjeżdżały za granicę i były dostępne dla naszych pacjentów.

Czy sądzie pan, że mają szanse przyspieszyć prace nad RTR, czyli Refundacyjnym Trybem Rozwojowym czy jego nową wersją, RTR Plus?

dr Radosław Sierpiński - To jest trochę poza naszymi kompetencjami i jesteśmy raczej obserwatorem tego procesu. Niewątpliwe jakieś działania wspierające z punktu widzenia firm farmaceutycznych są potrzebne. Myślę, że takie dyskusje się toczą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Rozwoju. Na pewno jakieś mechanizmy powinny powstać po to, aby zachęcać również firmy do tego, aby część pieniędzy reinwestowały w Polsce, żeby tworzyły nowe miejsca pracy w innowacyjnym sektorze badań klinicznych, badań naukowych czy badań informatycznych. Jak Pan ocenia przepływ komunikacji, informacji pomiędzy rodzimym przemysłem farmaceutycznym a stroną rządową w tym zakresie? Na pewno jest wielokrotnie lepiej niż było 5-7 lat temu. Niewątpliwie jest otwarcie na budowanie partnerstwa publiczno–prywatnego, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym. Myślę, że zarówno minister zdrowia jak i agendy podległe, takie jak ja mam przyjemność kierować – jesteśmy otwarci na ten dyskurs ze środowiskom. Ustawę o badaniach klinicznych tworzyliśmy w porozumieniu ze środowiskiem biznesowym, z czego się cieszę, bo prawo musi służyć także biznesowi. Myślę, że

potwierdza to także środowisko przemysłu polskiego, że to wsparcie jest wiesze i cały czas nad tym pracujemy, dyskutujemy. Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą takie partnerstwo na bardzo transparentnych zasadach.

Rozmawiała Grażyna Raszkowska