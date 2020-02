MON: wyższe dodatki finansowe dla cyberżołnierzy

Żołnierze WP wykonujący zadania związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem oraz projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych otrzymają wyższe dodatki do uposażeń - poinformował w środę resort obrony narodowej. Dodatki mają wynieść od 450 do 2100 zł.

Rozporządzenie w tej sprawie - poinformowało MON - podpisał minister obrony Mariusz Błaszczak.

W komunikacie resortu przypomniano, że w lutym 2019 r. zainaugurowany został program CYBER.MIL.PL.

To szereg zaplanowanych działań, które pozwolą m.in. na: utworzenie nowego rodzaju wojsk - Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz wykształcenie ekspertów zajmujących się informatyką i kryptologią. Dodatkowo zostanie zwiększony budżet na zadania w obszarze: kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz rozwoju i utrzymania sieci teleinformatycznych. Przede wszystkim to program, który zwiększy bezpieczeństwo Polski i Polaków w cyberprzestrzeni - podkreślono w komunikacie resortu.

Ministerstwo poinformowało przy tym, że obecnie zadania związane z cyberbezpieczeństwem, kryptologią oraz rozwojem i utrzymaniem systemów IT realizowane są przez Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (NCBC) oraz podległe jednostki wojskowe. Zgodnie z rozporządzeniem wyższe dodatki finansowe obejmą wojskowych ekspertów z NCBC, a także z Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Centrum Projektów Informatycznych, które podlegają pod NCBC.

Dodatek służbowy żołnierzy zajmujących się problematyką: „cyber”, „krypto” oraz IT ma - zgodnie z decyzją szefa MON - obejmować: stały dodatek służbowy w wysokości od 450 zł do 2100 zł, jednorazowy dodatek służbowy wypłacany po zakończeniu roku kalendarzowego, w przypadku zajmowania przez żołnierza stanowiska służbowego przez okres pełnego roku kalendarzowego. Wysokość tego dodatku jednorazowego wynosić będzie od 100 proc. do nawet 620 proc. kwoty dodatku służbowego stałego i będzie przyznawana uznaniowo przez dowódcę jednostki wojskowej.

„Postawiliśmy sobie ambitny cel i go konsekwentnie realizujemy. Cały system rozwoju zdolności resortu obrony narodowej, który przygotowaliśmy jest gwarancją tego, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni będą się rozrastały” - powiedział szef MON, cytowany z komunikacie resortu.

Jak dodał, dowództwo wojsk powstanie do 2022 roku, a ich formowanie zostanie zakończone w 2024 roku. „Zakładamy, że do tego czasu będziemy dysponowali już wystarczająco liczną grupą absolwentów kierunków związanych z cyberbezpieczeństwem, IT i kryptologią. Będziemy mieć zatem wykwalifikowane kadry pozwalające zapewnić bezpieczeństwo Polski i Polaków w zakresie zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni” - zaznaczył Błaszczak.

Wiceszef MON Tomasz Zdzikot dodał, że dziś, niemal rok po uruchomieniu programu CYBER.MIL.PL, „możemy z satysfakcją potwierdzić, że stał się on efektywną platformą, na której budujemy narodowe zdolności bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni”. „Decyzja o przyznaniu nowych dodatków dla żołnierzy zajmujących się tą problematyką jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Wierzymy, że wyższe pensje będą dodatkowym czynnikiem, który zachęci młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim” - podkreślił Zdzikot, który jest także pełnomocnikiem szefa MON ds. spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni to powołana w 2019 roku, wyspecjalizowana, elitarna jednostka podległa Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadająca za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz budowy i eksploatacji systemów IT. W zespole NCBC znaleźli się najwyższej klasy specjaliści, którzy w trybie 24/7/365 monitorują działania systemów IT w RON oraz prowadzą operacje w cyberprzestrzeni - analizują, monitorują i wyznaczają nowe kierunki oraz techniki działań, aktywnie reagują w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

Centrum Operacji Cybernetycznych jest wyspecjalizowaną jednostką wojskową, która jako jedyna w resorcie obrony narodowej jest przeznaczona do prowadzenia działań oraz operacji militarnych w cyberprzestrzeni w pełnym spektrum, w warunkach i sytuacjach, kiedy użycie sił konwencjonalnych nie jest możliwe lub wskazane z przyczyn polityczno-militarnych, operacyjnych albo technicznych.

Centrum Projektów Informatycznych to jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej przeznaczona do realizacji projektów związanych z definiowaniem i określaniem architektury oraz projektowania rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby resortu. Prowadzi analizy i oceny oraz przygotowuje do wdrożenia w resorcie zarówno własne jak i komercyjne rozwiązania teleinformatyczne.

Osoby zainteresowane służbą w wojskowych strukturach cyberbezpieczeństwa, kryptografii oraz utrzymania systemów IT mogą sprawdzić, jakie wymagania stawia przed nimi Wojsko Polskie oraz aktualne oferty pracy na stronie: www.cyber.mil.pl/kariera.

