Bank Pekao: Konsekwencja, skuteczność i ogromne zyski

Skonsolidowany zysk netto Pekao w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł - poinformował w czwartek bank. Jak dodano, aktywa Grupy osiągnęły rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8-proc. wzrostem portfela kredytów.

„Skonsolidowany zysk netto Pekao S.A. w 2019 r. wzrósł o 10 proc. r/r (w ujęciu porównywalnym) i nominalnie wyniósł 2,165 mld zł” - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Jak dodano, ubiegły rok „przyniósł bardzo dobre rezultaty działalności komercyjnej”.

„Bankowość detaliczna, MŚP i korporacyjna odnotowały dwucyfrową, najwyższą od dekady dynamikę wzrostu dochodów komercyjnych +12 proc.” - napisano.

Bank poinformował, że aktywa Grupy osiągnęły „rekordowy poziom 200 mld zł i były wsparte 8-proc. wzrostem portfela kredytów”.

„Dzięki efektywnej działalności komercyjnej w 2019 r. znacznie zwiększyła się skala operacji banku i w efekcie suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc.” - poinformowano w komunikacie.

Bank przekazał, że wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Koszty ryzyka w 2019 r. wyniosły 43 pb, zgodnie z szacunkami zarządu.

„Bank obniżył powtarzalny wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu 41 proc. na koniec roku, będąc na dobrej drodze do osiągnięcia celu strategicznego 40 proc. w 2020 r.” - czytamy.

Pekao przekazał, że liczba użytkowników bankowości mobilnej na koniec ub.r. wyniosła 1,7 mln, to o 33 proc. więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 r.

Jeśli chodzi o liczbę nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych, to w 2019 r. bank otworzył ich 455 tys., czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej i 65 proc. więcej niż w 2017 roku. W tym roku celem dla Pekao jest otwarcie 0,5 mln nowych rachunków.

„Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki” - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Marek Lusztyn.

W liście do akcjonariuszy prezes Lusztyn napisał, że w oparciu o kluczowe wartości, Pekao w pełni zrealizowało w 2019 r. postawione cele biznesowe i finansowe, które w znaczącym stopniu przybliżyły bank do pełnej realizacji strategii w 2020 roku.

„W konsekwencji pozwoliło nam to zwiększyć powtarzalny zysk o 10 proc. r/r. Pomimo skokowego wzrostu składek, o ponad 70 proc., na rzecz Bankowego Funduszy Gwarancyjnego w 2019 roku, potrafiliśmy utrzymać wskaźnik powtarzalnego RoE na wysokim dwucyfrowym poziomie. Wierzę, że w 2020 po raz kolejny uda nam się zrealizować postawione przed organizacją cele biznesowe i finansowe, które zwieńcza realizację naszej strategii +Siła Polskiego Żubra+” - napisał prezes.

Jak podkreślił, „dzięki konsekwencji w działaniu i wykorzystanie pełnego potencjału po stronie biznesu wspartego transformacją cyfrową i operacyjną chcemy w pełni zrealizować nasze cele finansowe strategii: RoE na poziomie 11-12 proc. oraz obniżyć wskaźnik kosztów/dochodów do poziomu 40 proc.”.

„Wchodząc w rok 2020 i nową dekadę dla Banku Pekao, naturalnie patrzymy dalej w przyszłość. Rozpoczynamy działania, których kulminacją będzie prezentacja nowej strategii Banku w horyzoncie kilkuletnim. Już dzisiaj mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że będzie to strategia mocno zorientowana na klienta i realizację jego potrzeb. (…) Jednocześnie, chcemy, aby po raz kolejny była to strategia pozwalająca wynagrodzić naszych akcjonariuszy poprzez kontynuację rentownego budowania skali działalności i atrakcyjnych dywidend” - czytamy.

Bank Pekao został założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiada ponad 200 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową ok. 25 mld zł. Bank obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

