Złożone systemy bezpieczeństwa w chmurze jako platformy

San Francisco, 27 lutego 2020 r., Konferencja RSA 2020: Złożoność technologii z zakresu cyberbezpieczeństwa jest jednym z większych problemów, z którymi muszą się mierzyć szefowie działów bezpieczeństwa - CISO (ang. Chief Information Security Officer).

Potrzebna była nowa, prosta w obsłudze i działająca w chmurze platforma ujednolica zarządzanie całym portfolio rozwiązań bezpieczeństwa. Dlatego pierwsze takie rozwiązanie o nazwie SecureX automatyzuje procesy bezpieczeństwa, włączając w to badanie przypadków naruszeń i działania naprawcze. Zapewnia nowe możliwości wykrywania zagrożeń bazując na wiedzy specjalistów z zespołu Cisco Talos.

To kompleksowe wykorzystanie zintegrowanego portfela zabezpieczeń firmy oraz istniejącej infrastruktury bezpieczeństwa klientów. Ujednolica wgląd, identyfikuje nieznane zagrożenia i automatyzuje przepływy pracy, w celu zwiększenia bezpieczeństwa klientów w sieci, na punktach końcowych, w chmurze oraz aplikacjach. Ponieważ prostota jest niezbędna do zabezpieczenia dzisiejszej fali cyfrowej transformacji, Cisco SecureX będzie dołączany do każdego produktu rodziny Cisco Security.

W miarę jak przedsiębiorstwa poddają się transformacji w oparciu o technologie, w tym chmurę, IoT i szybki dostęp bezprzewodowy, zwiększa się powierzchnia potencjalnych ataków na nie. Zabezpieczenie tego złożonego środowiska staje się utrudnione w przypadku korzystania z różnych technologii, które ze sobą nie współdziałają. Badanie CISO 2020 Benchmark Study przeprowadzone przez firmę Cisco wśród 2800 specjalistów ds. bezpieczeństwa wykazało, że 28% ankietowanych uważa, że zarządzanie środowiskiem wielu dostawców jest bardzo trudne. Jest to wzrost o osiem punktów w porównaniu z zeszłorocznym badaniem.

Prawie jedna trzecia (31 proc.) organizacji opiera monitoring i ochronę cyberprzestrzeni na ponad 50 różnych produktach zabezpieczających. To nie tylko zwiększa koszty i złożoność, ale również utrudnia wykrywanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w odpowiednim czasie - powiedział Jon Oltsik, starszy główny analityk w Enterprise Strategy Group (ESG). - Zintegrowane platformy technologiczne z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, takie jak Cisco SecureX, mają potencjał, aby sprostać tym ekonomicznym, technicznym i zasobowym wyzwaniom, zapewniając bardziej kompleksowe wykrywanie zagrożeń, zautomatyzowane reagowanie na incydenty i łatwość obsługi – dodaje Jon Oltsik.

Podstawowe możliwości: ujednolicenie wglądu we wszystkie elementy portfolio zabezpieczeń u klientów Cisco lub korzystających z rozwiązań firm trzecich, dostarczenie klientom i partnerom wartości biznesowej w czasie krótszym niż 15 minut, dzięki rozwiązaniu w pełni chmurowemu i obsługującemu wielu dostawców, analizę zdarzeń w całym przedsiębiorstwie, wykorzystujące dane z ponad 150 milionów punktów końcowych, ruchu sieciowego z przełączników i routerów, w tym również ruchu zaszyfrowanego, chmur Google, AWS i Azure oraz prywatnych centrów danych, identyfikację tego, kto i co jest celem, umożliwiając w ciągu kilku minut naprawę za pomocą wzbogacania danych w różnych produktach bezpieczeństwa, włączenie możliwości analityków z Cisco Talos do Security Operations Center klienta, aby wychwytywać najnowsze zagrożenia.

Branża cybersecurity została zalana tysiącami produktów pełniących jedną funkcję, które miały pomóc klientom, ale zamiast tego stworzyły niemożliwe do zarządzania środowisko z narzędziami, które ze sobą nie współpracują. Doprowadziło to do powstania luk w podejściu do bezpieczeństwa w biznesie - powiedział Gee Rittenhouse, SVP i GM z Security Business Group firmy Cisco. - Oprócz działalności cyberprzestępców, złożoność środowisk cybersec stała się kolejnym ryzykiem, które zespoły ds. bezpieczeństwa muszą pokonać. Cisco SecureX to fundamentalna zmiana w podejściu do bezpieczeństwa klientów, polegająca na usunięciu złożoności i zapewnieniu jednolitego widoku na stan usług bezpieczeństwa i alarmów klientów. W ten sposób zespoły bezpieczeństwa mogą lepiej wykorzystywać dostępne im zasoby i stać się doradcą biznesowym, które napędza cyfrową transformację.

Rozwiązanie będzie dostępne w czerwcu tego roku.

