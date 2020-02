Nie zabraknie funduszy na rozwój i opiekę nad dziećmi

Stawianie na rozwój dzieci, na ich kształcenie, na wychowanie staje się jednym z najważniejszych priorytetów naszego kraju, dlatego tak ważne jest inwestowanie w opiekę i edukację - powiedziała w czwartek w Arłamowie (Podkarpackie) minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister otworzyła konferencję „Dzieci są najważniejsze - inwestycje funduszy europejskich w rozwój i umiejętności dzieci w okresie programowania 2021-2027”, która rozpoczęła się w czwartek w Arłamowie i potrwa do piątku.

Jarosińska-Jedynak mówiła, że stawianie na rozwój dzieci, na ich kształcenie i na wychowanie staje się jednym z najważniejszych priorytetów naszego kraju. „Dlatego tak ważne jest inwestowanie w opiekę i edukację. Dlatego wykorzystujemy do tego, już od wielu lat, pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego” - dodała.

Podkreśliła, że wczesna opieka nad dziećmi, np. w żłobkach, przyczynia się m.in. do wzrostu aktywności zawodowej rodziców.

Pozwala na to, że ten rodzic może godnie korzystać z życia społecznego, zawodowego, może się rozwijać, może być szczęśliwym, zadowolonym rodzicem, a jak rodzic jest zadowolony, to wszystko przelewa się na dzieci” - zauważyła.

Minister zaznaczyła, że do tej pory w naszym kraju wiele zrobiono, jeśli chodzi o opiekę przedszkolną i żłobkową, ale wciąż jest jeszcze wiele wyzwań.

Dlatego też chcielibyśmy, aby środki unijne z nowej perspektywy finansowej, z nowego budżetu na lata 2021-2027 stanowiły istotny wkład w osiągnięcie tych celów, które przed sobą stawiamy. Czyli właśnie tej opieki wczesnoszkolnej, wczesnej edukacji, tej opieki nad najmłodszymi dziećmi” - wskazała Jarosińska-Jedynak.

Minister przypomniała, że jej resort odpowiada za program „Dostępność plus” i zapowiedziała, że zostaną nim objęte również placówki edukacyjne.

Niedawno ogłosiliśmy konkurs dla szkół podstawowych „Udostępniacze”, dzieci świetnie widzą, jakie są bariery w szkołach. Ale dzieci też nie mają wewnętrznych barier, dzieci chcą pomagać, dzieci są otwarte, nie widzą wózka, którym porusza się kolega” - dodała.

W ocenie Jarosińskiej-Jedynak, najważniejsze, czego powinniśmy też uczyć naszych dzieci to to, że wszyscy jesteśmy równi. „Niezależnie od tego, czy poruszamy się na dwóch nogach, czy na wózku, czy za pomocą białej laski. Chcemy bardzo mocno włączyć działania wynikające z programu +Dostępność plus+ również do tych działań edukacyjnych” - podkreśliła.

Jarosińska-Jedynak mówiła również, że na wsparcie z budżetu unijnego mogą liczyć także dzieci pozbawione odpowiedniego wsparcia swoich rodzin, które przeżywają kryzys, czy są pozostawione same sobie. „Tutaj również przychodzą nam z pomocą środki Europejskiego Funduszu Społecznego, tutaj widzimy możliwości reagowania na to, w jaki sposób zapobiegać takiemu wykluczeniu” - mówiła.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej dodała, że na wsparcie unijne mogą liczyć również młode osoby, które mają trudności z odnalezieniem się na rynku pracy.

Minister zwróciła uwagę, że jedną z najważniejszych obecnie kwestii jest zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. „Chcemy wspierać ten obszar w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, chcemy, aby te środki zainwestowane w ten obszar były takim światełkiem, który zainicjuje kolejne zmiany” - argumentowała.

Zdaniem Jarosińskiej-Jedynak zaburzenia psychiczne są problemem XXI wieku i trzeba bardzo szybko na nie reagować. Według danych, które przedstawiła, co piąty nastolatek doświadcza zaburzeń psychicznych lub behawioralnych. „To naprawdę niepokojące dane” - dodała.

Na konferencji obecna była również wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która podkreśliła, że zdrowie dzieci jest priorytetem dla rządu.

Chciałabym podkreślić, że troska o zdrowie dzieci, o zdrowie Polaków wyraża się w konkretnych działaniach polskiego rządu. W ciągu pięciu lat zwiększyliśmy między innymi nakłady na ochronę zdrowia nad dziećmi” - powiedziała.

Wiceminister wskazała również, że zwiększyła się liczba m.in. kierunków lekarskich, na których kształcą się lekarze, i liczba szkół, w których kształcą się pielęgniarki. Szczurek-Żelazko zaznaczyła również, że rząd kładzie duży nacisk na edukację i profilaktykę wśród dzieci. (PAP)

