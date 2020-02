Ekonomiczna siła Designed in Poland

Polska gospodarka rozwija się znakomicie, jednak jej sukces nie byłby możliwy bez determinacji i zaangażowania polskich firm. Nasi przedsiębiorcy dzięki innowacyjnemu podejściu do prowadzenia biznesu, wysokiej etyce i odwadze we wdrażaniu nowych rozwiązań, podbijają zagraniczne rynki prezentując nową jakość.

Rok 1989 przyniósł dla naszego kraju wielkie zmiany, zarówno w sferze politycznej jak i ekonomicznej. Transformacja ustrojowa wiązała się z licznymi wyzwaniami ale stwarzała też nowe szanse, które w centralnie sterowanej gospodarce socjalistycznej nie istniały. Uwolnieni z gorsetu ograniczeń ambitni przedsiębiorcy mogli wreszcie zakładać wymarzone firmy. I choć wiązało się to z wieloma wyzwaniami, niepewnością i potężnym ryzykiem sporo takich firm przetrwało do dziś, stając się motorem dla rozwoju krajowej gospodarki rynkowej.

Tak było w przypadku założonej w 1991 roku (pierwotnie pod inną nazwą) firmą LPP - jej założyciele być może nie spodziewali się, że w ciągu niemal 30 lat ich przedsiębiorstwo zmieni się nie tylko w prężnie działający biznes w Polsce, ale też podbije zagraniczne rynki.

Dziś LPP tworzy 5 rozpoznawalnych marek modowych (Reserved, Mohito, House, Cropp, Sinsay), które zdobywają coraz większą rzeszę zwolenników, nie tylko w kraju ale też różnych regionach Europy, Azji i Afryki. Otwierając konsekwentnie sklepy w nowych lokalizacjach na świecie, rozwijając sprzedaż online, firma jednocześnie realizuje ambitne projekty technologiczne i sprzyja zielonej przemianie w branży odzieżowej. I to właśnie dzięki sukcesom zagranicznym i ekspansji na nowe rynki, firma może planować kolejne inwestycje w naszym kraju - budować nowe centra dystrybucyjne, wdrażać nowoczesne technologie i tworzyć nowe miejsca pracy.

Moda Designed in Poland podbija zagranicę

W 2019 roku wartość sprzedaży LPP przekroczyła 9 mld złotych, co jest o 13 proc. lepszym wynikiem niż w roku poprzednim, a przez trzy kwartały z rzędu wartość sprzedaży zagranicznej była większa od krajowych przychodów. Takie dane nie powinny zaskakiwać, biorąc pod uwagę, iż oferta pięciu marek należących do LPP dostępna jest już na 39 rynkach. Zadowolenia z wyników za 2019 rok nie ukrywa Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP ds. finansowych: „Za nami zdecydowanie udany rok. Po raz pierwszy w naszej historii przychody za granicą przewyższyły te osiągane w Polsce. W 2019 roku stanowiły one ok. 51% sprzedaży Grupy. To znaczący krok w rozwoju LPP. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z młodszych brandów, w których notujemy coraz lepsze wyniki. Nasze kolekcje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na wschodnich rynkach tj. na Ukrainie, w Rumunii czy Rosji. Również nasze nowe lokalizacje, jak Finlandia, dają powody do zadowolenia.” Jak dodaje Lutkiewicz, dobrym sygnałem dla spółki były również dodatnie wyniki w sklepach porównywalnych (tzw. LFL), które firma odnotowała nawet na tak wymagających rynkach jak niemiecki czy brytyjski.

LPP Centrum Dystrybucyjne Pruszcz Gdański - przestrzeń magazynowa / autor: LPP

Polskie marki świetnie sobie radzą zarówno na nowych rynkach, takich jak Finlandia, gdzie Reserved zadebiutowało pod koniec ubiegłego roku, jak i na Słowacji czy w Rumunii. Ubrania polskiego producenta od lat cieszą się sporą popularnością także u naszego wschodniego sąsiada, czyli w Rosji. „Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju sieci stacjonarnej chcemy, aby nasze marki pojawiały się w najważniejszych punktach handlowych na mapie Europy” - wskazuje Przemysław Lutkiewicz. Dzięki temu promowane są nie tylko polskie produkty, ale też to, z czego często nie zdajemy sobie sprawy, czyli polska kreatywność czy know-how. Co ważne, portfolio 25 krajów, w których obecne są sklepy stacjonarne marek LPP już wkrótce powiększy się o kolejny rynek, czyli Macedonię Północną. Zgodnie z deklaracją firmy, otwarcie nowych sklepów w tym kraju planowane jest jeszcze w tym roku.

Ekologia i technologia

Rozwój sieci salonów na nowych rynkach, rosnący udział e-commerce w sprzedaży Grupy, inwestycje - to wszystko znacznie zwiększa skalę działalności firmy, która szybko stała się jednym z liderów rynku odzieżowego w naszym kraju. Jednak taki lider musi mierzyć się też z nowymi wyzwaniami, a coraz więcej z nich wiąże się nie tylko z kwestiami ściśle biznesowymi.

Nie ulega wątpliwości, że obecnie przyszłość branży mody staje się podporządkowana idei zrównoważonego rozwoju. Odpowiadając na te wyzwania, LPP już od kilku lat wprowadza szereg działań minimalizujących wpływ na środowisko, jednak kluczowym momentem była ogłoszona na jesieni ub.r. nowa strategia zrównoważonego rozwoju. 100 proc. opakowań przyjaznych środowisku, 50 proc. udziału kolekcji ekologicznych we flagowej marce Reserved do 2025 roku oraz zmniejszenie śladu węglowego – to najważniejsze cele strategii, która dla firmy oznacza fundamentalną zmianę w podejściu do prowadzenia biznesu. Nie oznacza to jednak zmiany filozofii prowadzenia działalności. Ta od zawsze była zgodna z odpowiedzialnym podejściem do biznesu, a leżące u podstaw zrównoważonego rozwoju cele, są mocno zakorzenione w kulturze organizacyjnej firmy. Jak wskazuje prezes i założyciel Marek Piechocki: „LPP jest firmą rodzinną. Czujemy więc szczególną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia i warunki, w jakich przyjdzie im żyć. Jako współzałożyciel LPP, prezes, ale także ojciec i dziadek, realizację celów zapisanych w naszej strategii zrównoważonego rozwoju traktuję jako osobiste zobowiązanie.”

Wraz z realizacją nowej strategii LPP nie zwalnia tempa w rozwoju biznesowym, przede wszystkim za sprawą inwestycji w rozwiązania technologiczne wpierające sprzedaż offline i online. O tym, że wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przynosi w tym zakresie wymierne korzyści, polska firma przekonała się wdrażając z sukcesem technologię RFID. Jak podkreśla Jacek Kujawa, wiceprezes LPP ds. IT wdrożenie nowoczesnego systemu tzw. elektronicznych metek w marce Reserved odbyło się nie tylko skutecznie, ale też w błyskawicznym tempie: „Możemy śmiało powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie RFID na świecie. W podobnej skali taki proces zajmuje zazwyczaj około 2-3 lata. Ten krok milowy stawia nas w pozycji lidera branży fashion tech w Polsce. Przed nami czas na pierwszy bilans korzyści – możemy dokładnie kontrolować to, co jest na sali sprzedaży i osiągamy blisko 100 proc. zgodności z naszymi założeniami. To oznacza poprawę dostępności towaru dla klientów o około 13 proc. Elektroniczne metki usprawniają także procesy w salonie i mają korzystny wpływ na doświadczenia zakupowe naszych klientów – proces inwentaryzacji skrócił się około 100-krotnie, a czas rejestracji towaru przy kasie zmniejszył o około 70 proc.” W kolejnych latach planowane jest wdrożenie RFID w pozostałych markach, analizowane też będą kolejne możliwości, jakie stwarza zastosowanie elektronicznych metek. Jak podkreśla Jacek Kujawa, to wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie kreatywny, otwarty na nowe wyzwania i sprawnie działający zespół polskich specjalistów, których w dziale IT LPP jest już blisko 350. Tworząc i rozwijając szyte na miarę technologie i aplikacje, z powodzeniem znajdujące zastosowanie również na zagranicznych rynkach, firma jest w stanie elastycznie odpowiadać na potrzeby klientów.

Centrum Dystrybucyjne LPP w Pruszczu Gdańskim należy do największych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej / autor: LPP

LPP dba też o rozbudowę istniejącej już infrastruktury logistycznej, która podobnie jak nowe technologie wspiera rozwój firmy. Na początku lutego 2020 roku poinformowano, iż LPP zakończyło rozbudowę swojego centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim, będącego jednym z największych tego typu obiektów w Europie Środkowo-Wschodniej. Z kolei już w pierwszej połowie 2022 roku planowane jest uruchomienie nowego centrum dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim. Inwestycja, której wartość szacowana jest na 860 mln zł, to dla gdańskiego producenta odzieży jeden z priorytetowych projektów logistycznych w najbliższych latach. Nowy obiekt, zlokalizowany w Brzeskiej Strefie Gospodarczej, to również ważna inwestycja dla samej gminy czy powiatu. Jego powstanie pozwoli na utworzenie blisko tysiąca nowych miejsc pracy, a na działalności centrum dystrybucyjnego skorzystają też z pewnością lokalni dostawcy. Realizowana przez LPP inwestycja będzie zatem nie tylko istotnym etapem w rozwoju sieci dystrybucji, ale ma szansę przyczynić się do ekonomicznego rozwoju całego regionu.

Powyższe przykłady pokazują, iż zrównoważony rozwój, stawianie na innowacje czy zagraniczna ekspansja to dobre fundamenty dla przedsiębiorstwa, pozwalające na wypracowanie stabilnego modelu biznesowego. Firma, która się rozwija i zachowuje mocną pozycję, pozytywnie wpływa też na swoje otoczenie, w efekcie czego beneficjentem staje się też krajowa gospodarka. Inwestycje w Polsce napędzają lokalny rynek pracy, nie tylko w strukturach LPP, ale także u polskich partnerów, z którymi spółka współpracuje od lat. Zyskuje na tym także budżet państwa, który zasilany jest przez przedsiębiorców niemałymi wpływami – w przypadku LPP w samym 2018 roku był to niemal 1 miliard PLN. Takie firmy jak LPP skutecznie realizują też promocję polskich marek za granicą - to właśnie bowiem nasze przedsiębiorstwa są najlepszym ambasadorem kraju za granicą. Jak wskazywał w swoim artykule w Polskim Kompasie 2019 prezes LPP Marek Piechocki: „Nasza kolekcja Reserved w całości projektowana i częściowo produkowana jest tu, w Polsce. Nie ulega zatem wątpliwościom, że to jeden z naszych sztandarowych polskich produktów, dzięki któremu eksportujemy polską myśl i design na zagraniczne rynki. Na tym nie koniec. W LPP od lat współpracujemy z ponad 300 polskimi kontrahentami, którzy tak jak i my zbudowali swoje przedsiębiorstwa od zera, a dziś wspólnie z nami przygotowują tak spektakularne otwarcia jak salony w Londynie, Berlinie czy na Bałkanach. To najlepsza moim zdaniem promocja polskiej przedsiębiorczości za granicami naszego kraju.”

Trudno się z tym nie zgodzić. Polski know-how, polski design, polskie koncepcje na rzecz wdrożenia innowacji, wreszcie wsparcie dla lokalnych społeczności w Polsce - to wszystko razem tworzy prawdziwe znaczenie tego co rozumiemy pod pojęciem marki Made in Poland.

Artykuł powstał we współpracy z partnerem komercyjnym