Kościński: Korzystne wyniki polskiej gospodarki na tle UE

Wyniki polskiej gospodarki wypadają korzystnie na tle UE - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński komentując piątkowe dane GUS o PKB. Dodał, że głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z piątkowych danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.

Wyniki polskiej gospodarki wypadają korzystnie na tle UE. Dane GUS pokazują wzrost PKB w IV kw. 2019 do 3,2 proc. rdr i w efekcie w całym 2019 r. do 4,1 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja prywatna, natomiast dynamika inwestycji utrzymała się na poziomie zbliżonym do III kw. - czytamy na Twitterze ministra finansów Tadeusza Kościńskiego