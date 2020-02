Jagiełło: akcje PKO BP są teraz niedowartościowane

Banki z czołówki będą miały rentowność w 2019 r. na poziomie 10 proc., a pozostałe 1-2 proc. - powiedział PAP Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP. Dodał, że akcje PKO BP są teraz niedowartościowane, dlatego je kupił, i jest przekonany, że to inwestycja o atrakcyjnej stopie zwrotu.

Bankier.pl przytacza rozmowę, w której prezes Zbigniew Jagiełło wyjaśnia, że zdecydował się na dokupienie 1000 sztuk akcji kierowanego przez siebie banku w przekonaniu, że okażą się dobrą inwestycją o bardzo atrakcyjnej stopie zwrotu.

PAP zapytał też o następujące dysproporcje : Według rekomendacji z waszego raportu średnia cena docelowa dla akcji PKO Banku Polskiego w okresie od 22 lipca 2019 r. do 14 stycznia 2022 r. wynosi 41,46 zł. Tymczasem średnia cena rynkowa tych akcji - w ciągu ostatnich 12 miesięcy - wyniosła 38,41 zł, a w mijającym tygodniu 33,31 zł. Skąd te dysproporcje?

Prezes odpowiada:

Uważam, że akcje PKO BP są niedowartościowane. Podobnie zresztą uważa spora część analityków, którzy w rekomendacjach wyceniają papiery banku powyżej 40 zł. Stąd zresztą pomysł dokupienia papierów banku.

Zbigniew Jagiełlo mówi też o największym wyzwaniu dla banków, jakim jest zawsze stan gospodarki i dopasowanie do niego systemów oceny ryzyka kredytowego. Powinny one zawsze być na odpowiednim poziomie w porównaniu do tempa wzrostu.

Jest też kwestia regulacji, dotyczących emisji obligacji MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, czyli minimalna wartość funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji w razie problemów banku – od red.), które sektor bankowy musi wyemitować w wysokości ponad 50 mld zł do końca roku 2023. Nie sadzę, że wszystkie banki są w stanie udźwignąć ten ciężar.- wyjaśnia.

I dodaje:

I trzecie wyzwanie to pęknięcie sektora bankowego, które widać od dłuższego czasu. Wszystko wskazuje na to, że cały sektor zamknie rok 2019 średnią rentownością na poziomie trochę powyżej 6 proc. W praktyce oznacza to jednak, że banki z czołówki będą miały rentowność na poziomie 10 proc., a pozostałe niską - 1-2 proc.

Na pytanie PAP, czy potencjalna pandemia koronawirusa będzie miała duży wpływ na rynek finansowy, odpowiada z kolei, że może mieć.