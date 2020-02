60 proc. Polaków ma status osoby osiedlonej

Prawa Polaków w Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego, przyszłe relacje handlowe tego kraju z UE i współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa były głównymi tematami rozmów wiceministra spraw zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka w Londynie.

W trakcie zakończonej w piątek dwudniowej wizyty spotkał się on z przewodniczącym komisji spraw zagranicznych Izby Gmin Tomem Tugendhatem, przewodniczącym komisji ds. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE Hilarym Bennem oraz z Wendy Morton, wiceminister spraw zagranicznych odpowiedzialną za relacje z państwami Europy i obu Ameryk.

Rozmawialiśmy o tym, że trzeba zrobić wszystko, by zachęcać naszych rodaków do rejestrowania się i uzyskania statusu osoby osiedlonej. W tej chwili ok. 60 proc. Polaków ten status uzyskało. Oceniamy, że jeszcze cały czas 400 tys. do pół miliona Polaków nie wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie tego statusu, co jest dużą liczbą - mówił w piątek Szynkowski vel Sęk podczas briefingu dla mediów w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie.