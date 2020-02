WHO: Bardzo wysokie ryzyko na poziomie globalnym

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podniosła ocenę ryzyka związanego z koronawirusem z wysokiego do bardzo wysokiego na poziomie globalnym - powiedział w piątek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na świecie trwają prace nad 20 szczepionkami - dodał.

W ciągu ostatnich 24 godzin Chiny zgłosiły 329 przypadków Covid-19, najmniej od ponad miesiąca” - powiedział Tedros i dodał, że w sumie Chiny zgłosiły WHO 78 959 przypadków zakażenia i 2 791 zgonów.

Podkreślił, że wzrost liczby przypadków zakażenia koronawirusem i liczba krajów dotkniętych Covid-19 są niepokojące.

Tedros podkreślił, że nadal jest szansa na ograniczenie rozprzestrzeniania koronawirusa, jeżeli zostaną podjęte zdecydowane działania związane z szybkim wykrywaniem zakażeń, izolowaniem pacjentów, odpowiednią opieką nad nimi i odnalezieniem osób, z którymi mieli oni kontakt. „W różnych krajach są różne scenariusze, są też różne scenariusze w obrębie jednego kraju” - dodał.

Jak powiedział, WHO przygotowała raport, w którym znalazły się rekomendacje dla wszystkich państw. Wzywa w nim władze do edukowania ludności oraz rozszerzenia nadzoru, by znaleźć, odizolować i leczyć każdą osobę zakażoną. „To nie jest zadanie tylko dla ministerstwa zdrowia” - podkreślił.

Posuwają się prace nad szczepionkami i lekami. Na świecie trwają prace nad 20 szczepionkami, kilka leków jest w trakcie testów klinicznych. Pierwszych rezultatów spodziewamy się za kilka tygodni” - powiedział Tedros. „Nie musimy czekać na szczepionki i leki. Są rzeczy, które każdy może zrobić sam, żeby już teraz chronić siebie i innych” - dodał. Wyjaśnił, że ryzyko zależy od tego, gdzie się mieszka, a także od wieku i ogólnego stanu zdrowia. „WHO może dać ogólne wskazówki. Należy także stosować się do wskazówek w kraju i skonsultować się z pracownikami lokalnych służb zdrowia” - powiedział Tedros.

(PAP)/gr