Polskie MZ podziękowało firmie za szlachetny gest

Żadna z badanych w piątek przez Państwowy Zakład Higieny próbek nie jest pozytywna. Nadal więc nie mamy w Polsce potwierdzonego zarażenia koronawirusem - przekazał w sobotę PAP rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jak poinformował PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia, „żadna z badanych wczoraj przez Państwowy Zakład Higieny próbek nie jest pozytywna”.

Nadal więc nie mamy w Polsce potwierdzonego zarażenia koronawirusem” - podkreślił. Jednocześnie jako Ministerstwo Zdrowia chcemy podziękować i docenić gest jednej z polskich firm, producenta odzieży ochronnej Mercator Medical za nieodpłatne przekazanie 50 tys. masek dla Agencji Rezerw Materiałowych. Taka postawa, w dobie zupełnie innych zachowań rynkowych, świadczy o społecznej odpowiedzialności firmy - przekazał Andrusiewicz.

W piątkowym komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r. zanotowano 83,365 tys. potwierdzonych przypadków COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2,857 tys. osób.

Zgony zanotowano w Chinach kontynentalnych (2788), Hongkongu (2), Iranie (26), Korei Południowej (13), we Włoszech (17), na pokładzie międzynarodowego przewoźnika (Japonia - 4), Tajwanie (1), Filipinach (1), Japonii (3) i Francji (2). Dotychczas nie zgłoszono przypadków zakażenia SARS-CoV-2 na pokładzie samolotu.

Aby ograniczyć epidemię, chińskie władze wdrożyły wiele nadzwyczajnych środków, m.in. zamknięto kina, parki rozrywki, zawieszono transport publiczny, a lotnisko Wuhan-Tianhe zostało zamknięte 23 stycznia. Chińscy touroperatorzy odwołali wszystkie wycieczki grupowe i czasowo wstrzymali sprzedaż biletów lotniczych i pakietów hotelowych.

Z kolei rząd włoski w związku z ogniskami COVID-19 wydał dekret, na którego mocy zakazano wstępu i opuszczania 10 gmin w Lombardii oraz jednej gminy w Wenecji Euganejskiej. W niektórych miastach odwołano imprezy masowe, zamknięto miejsca spotkań publicznych i szkoły.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu, Korei Południowej, do Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Liguria), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Polskie Linie Lotnicze LOT do odwołania zawiesiły rejsy do Chin.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.(PAP)

PAP(autor: Grzegorz Bruszewski)/gr