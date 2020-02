100 dni rządu! Podsumowano wypełnienie „piątki".

Rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy poszczególnymi wyborami, w czasie rzeczywistych rządów i zależy od tego, czy rząd potrafi wykonywać to, do czego się zobowiązał - — powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas podsumowania 100 dni rządu.

To świadczy, czy rząd jet wiarygodny.

W sobotę w Kancelarii Premiera rozpoczęło się podsumowanie 100 dni rządu, w tym realizacji „piątki na 100 dni”. Chodzi o pakiet pięciu zapowiedzi, które rząd w kampanii parlamentarnej zobowiązał się zrealizować lub rozpocząć ich realizację w ciągu pierwszych 100 dni rządów.

Portal wpolityce.pl przypomina, że W trakcie kampanii przed wyborami parlamentarnymi, w październiku ubiegłego roku, premier Mateusz Morawiecki i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedzieli „piątkę na 100 dni”, czyli pięć propozycji reform: tzw. mały ZUS, trzynastą oraz czternastą emeryturę, pakiet badań kontrolnych, budowę 100 obwodnic oraz dojście do równych dopłat dla rolników.

Rzeczywisty rozwój kraju odbywa się poprzez to, co dzieje się pomiędzy wyborami, w trakcie rzeczywistych rządów. Zależy od tego, czy rząd potrafi wykonać to, do czego się zobowiązał. Od tego, czy jest wiarygodny – mówił premier Matusz Morawiecki, dodając, że przedstawiana przed niemal rokiem „Piątka Jarosława Kaczyńskiego” została zrealizowana.

Prezes PiS i szef rządu zapowiedzieli, że w ciągu pierwszych 100 dni nowej kadencji rządu będą uchwalone ustawy lub przygotowane programy dotyczące wspomnianych zmian.

gr