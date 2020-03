II Forum wGospodarce.pl – czas na debaty

Już po raz drugi redakcja „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl organizuje „Forum wGospodarce.pl”. Cykl comiesięcznych debat, spotkań i dyskusji w ramach forum służyć ma wymianie doświadczeń między wiodącymi inwestorami w Polsce, ekonomistami, ekspertami zarządzania oraz przedstawicielami administracji, samorządu gospodarczego i instytucji wspierających. Ubiegłoroczny projekt spotkał się z wielkim zainteresowaniem zarówno po stronie partnerów biznesowych – firm z kapitałem zagranicznym, jak i przedstawicieli administracji rządowej. W tym roku forum chcemy poświęcić długoterminowym strategiom dotyczącym poszczególnych działów gospodarki. Zapraszamy zatem na II Forum wGospodarce.pl.

Naszym celem jest przeanalizowanie, jak kluczowi inwestorzy w Polsce postrzegają możliwe kierunki budowania konkurencyjności oraz podsumowanie dotychczasowego wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę, a także pokazanie dobrych doświadczeń i przykładów współpracy z administracją centralną i samorządową. Podczas zamkniętych sesji dialogu chcemy odpowiedzieć na serię pytań związanych polskim modelem państwa dobrobytu obejmujących: wzrost gospodarczy, ochronę środowiska, poprawę systemu ochrony zdrowia, edukację oraz innowacyjność polskich przedsiębiorstw. Wszystkie tematy podsumujemy w publikacji „Raport Forum wGospodarce.pl”. Zwieńczeniem projektu będzie uroczysta też gala II Edycji Forum wGpospodarce.pl, podczas której – podobnie jak w ubiegłym roku - wręczymy nagrody „Przyjaciela Polskiej Gospodarki”.

Zaczynamy już w marcu od debaty dotyczącej najgorętszego chyba tematu ostatnich tygodni – ochrony zdrowia. Wspólnie z gośćmi debaty chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak powinien zostać zorganizowany „System ochrony zdrowia w polskim modelu państwa dobrobytu”. Kolejne debaty dotyczyć będą ochrony środowiska i gospodarki obiegu zamkniętego, roli inwestorów zagranicznych w polskim modelu państwa dobrobytu i inwestycji oraz re-inwestycji międzynarodowych firm w Polsce, zmian na rynku pracy i wspierania rozwoju pracowników, a także rozwoju innowacyjności, cyfryzacji i ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw kooperujących z globalnymi graczami. Debaty planujemy co miesiąc, aż do czerwca tego roku, by w lipcu podsumować cały cykl spotkań.

Projekt Forum wGospodarce.pl to platforma do budowania mostów pomiędzy administracją i inwestorami. Ponieważ rozmawiamy z biznesem, który jest obecny na polskim rynku od lat i stale tu inwestuje – mówimy jak ważne jest z punktu widzenia państwa reinwestowanie wypracowanych tutaj zysków – bowiem takie podejście wyraźnie wpisuje się w Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dlatego zależy nam na wypełnieniu przestrzeni dialogu pomiędzy administracją a międzynarodowymi firmami z powodzeniem inwestującymi w Polsce – mówił rok temu Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej”. - Forum wGospodarce.pl, to – jak przekonaliśmy się w czasie rozmów przygotowujących nasze debaty - ważna i potrzeba inicjatywa integrująca inwestorów z kapitałem zagranicznym z administracją publiczną – by działania podejmowane przez uczestników rynku były spójne, uczciwe i korzystne dla wszystkich.

Relacje z debat będą ukazywały się na łamach tygodnika „Sieci”, a także na portalu wGospodarce.pl. Z pewnością uzupełniać je będą rozmowy prowadzone na antenie telewizji wPolsce.pl, w cyklu „Wywiad Gospodarczy”. Zapraszamy już dziś do obserwowania naszych mediów. Forum wGospodarce.pl to w założeniu wyjątkowa platforma wymiany doświadczeń związanych z współpracą z firmami z kapitałem zagranicznym. Czasem warto usłyszeć, co o Polsce mówi się w międzynarodowych korporacjach o globalnym zasięgu, w firmach działających w Polsce, w polskich przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym.

